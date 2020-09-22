Zlatan Ibrahimovic, kendini Benjamin Button'a benzetti

Milan'ın Bologna'yı 2-0 mağlup ettiği maçın 2 golünü atan Zlatan Ibrahimovic, karşılaşmanın ardından kendine has üslubuyla açıklamalarda bulundu. İsveçli golcü yaptığı açıklamada kendisini ünlü film karakteri Benjamin Button'a benzetti.

Ibrahimovic Bologna maçında attığı gollerin ardından "Benjamin Button gibiyim" benzetmesini kendisine yaparken 20 yaşında olması durumunda 2 gol daha atabileceğini söyledi.



38 yaşındaki İsveçli yıldız, "Benjamin Button gibiyim. Zaman geçtikçe gençleşiyorum. Bugün 20 yaşında olsaydım 2 gol daha kesin atardım. Hedefim geçen sezondan daha iyi olmak. Takımdaki gençlerle birlikte her maçı final gibi kazanmalıyız" ifadelerini kullandı.

