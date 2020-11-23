Zlatan Ibrahimovic, Gordon Hodgson'ı yakaladı!

Milan'ın forveti Zlatan Ibrahimovic, Napoli maçında attığı goller ile ilk 5 ligde attığı gol sayısını 287'ye çıkardı.

Ibrahimovic attığı 287 gol ile Liverpool'un efsane oyuncusu Gordon Hodgson'ı yakaladı. En iyi 5 lig tarihinde en çok gol atanlar listesinde 8. sırayı paylaşıyorlar.

En iyi 5 lig tarihinde en çok gol atan futbolcu ise Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo attığı 455 golle zirvede bulunuyor.

Tarihin en iyi 5 Lig golcüsü:



