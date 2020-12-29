Zlatan Ibrahimovic, 3 milyon euroya ormanlık alan satın aldı
Zlatan Ibrahimovic, kendisine 3 milyon euroya ormanlık alan satın aldı...
GÜNDEM 29.12.2020, 22:12
Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic attığı gollerin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Dağcılık ve balıkçılık gibi doğa aktivitelerine ilgi duyan Ibrahimovic kendine yeni bir hediye aldı.
Gazzetta'da yer alan habere göre; Ibrahimovic, İsveç ile Norveç sınırında bulunan bir dağda orman satın aldı. 1000 hektarlık alana sahip olan orman, İsveçli futbolcuya 3 milyon euroya mal oldu.
Ibrahimovic'in ormanlık bölgeyi dağcılık, balıkçılık ve kar bisikleti gibi doğa aktiviteleri için kullanma iznine sahip olduğu belirtiliyor.
Gazzetta'da yer alan habere göre; Ibrahimovic, İsveç ile Norveç sınırında bulunan bir dağda orman satın aldı. 1000 hektarlık alana sahip olan orman, İsveçli futbolcuya 3 milyon euroya mal oldu.
Ibrahimovic'in ormanlık bölgeyi dağcılık, balıkçılık ve kar bisikleti gibi doğa aktiviteleri için kullanma iznine sahip olduğu belirtiliyor.
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