Ziya Selçuk'tan velilere: "Kimse hiçbir endişeye kapılmasın"
Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazsında görüştüğü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile arasında geçen görüşmeyi kaleme aldı.
GÜNDEM 21.09.2020, 08:11
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21 Eylül itibariyle okulların başlamasının ardından velilerin endişesi bir kat daha arttı. Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuşan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak, "Kimse hiçbir endişeye kapılmasın" değerlendirmesinde bulundu.
Alınan bu önlemlere rağmen aileler elbette ki tereddütlü. Bir yandan okulla ilk kez tanışacak olan çocuklarının eğitimlerinin başlamasını istiyor, diğer yandan “Ya virüs bulaşırsa” kaygısını taşıyorlar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bunun farkında: “Kimse hiçbir endişeye kapılmasın. Evlatlarımız, öğretmenlerimiz, eğitim çalışanlarımız ve velilerimiz için bir yerde riski varsa orada biz yokuz diyoruz. Şundan herkes emin olsun ki okullarımız ve tüm eğitim kurumlarımız şu anda kamuoyuna açık toplu alanlar içinde en güvenilir alanlardır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”
Alınan bu önlemlere rağmen aileler elbette ki tereddütlü. Bir yandan okulla ilk kez tanışacak olan çocuklarının eğitimlerinin başlamasını istiyor, diğer yandan “Ya virüs bulaşırsa” kaygısını taşıyorlar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bunun farkında: “Kimse hiçbir endişeye kapılmasın. Evlatlarımız, öğretmenlerimiz, eğitim çalışanlarımız ve velilerimiz için bir yerde riski varsa orada biz yokuz diyoruz. Şundan herkes emin olsun ki okullarımız ve tüm eğitim kurumlarımız şu anda kamuoyuna açık toplu alanlar içinde en güvenilir alanlardır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”
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