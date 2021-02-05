Ziya Selçuk'tan 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusuna yanıt

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV canlı yayınında Seda Öğretir'in sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk sınıfların tümünün ne zaman açılacağına ilişkin soruya, " Verilere göre kontrollü gidiyoruz. Vaka sayası kriterlerine bakarak karar vereceğiz" dedi. Telafi için ulusal destekleme programı başlatılacağını söyleyen Bakan Selçuk öğretmen atamalarıyla ilgili olarak da, "KPSS'de dikkate alarak, mağdur olunmaması için imkanları zorlayarak bir çalışma yapmaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları;

Açılacak okulların öğretmenleri aşılamada öncelikli olacak.Öğretmenlerin aşama aşama tamamının aşılanması hedefleniyor.

Bütün okulların risk incelemesi yapıldı. Bütün okullarda dezenfekten ve temizlik malzemeleri depolandı. Okulların yüzde 98'i temiz sertifakası aldı.

Okullardaki tedbirler okula özgü düzenleniyor. Yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve Covid kurulumuz her okuldaki önlemleri belirliyorlar.

İllerin durumuna göre yetkililer karar verebilecek. Bazı iller var ki birkaç kişi dışında vaka yok. "Biz niye açılmıyoruz" diye soruyorlar.. İldeki yetkililer kapatma veya tamamen açma konusunda karar alabilecek.

Her ülke kendi koşullarına göre karar vermelidir. Verilere göre kontrollü gidiyoruz. Vaka sayası kriterlerine bakarak karar vereceğiz.

Bütün derslerimiz için üç TV kanalımız var. Dersler için 10 bin video çekildi. Öğrencilerin tüm faaliyetlerini takip ediyoruz. EBA'ya erişemeyen öğrencileri de sürekli takip ediyoruz. EBA'ya ulaşamayanlara bilgisayar sağlamak görevimiz.

Bir dersi yüz yüze anlatırsanız 40 dakikada zor bitirirsiniz, TV karşısında 10 dakikada bitirebilirsiniz. Uzaktan eğitim için öğretmenlerimiz sürece hazırlandı. Özel eğitimler aldırdık. Hazırladığımız derslerde de, sınavlarda da bunlara dikkat edeceğiz.

Yüz yüze eğitimi en çok çocuklar istiyor. Veliler için destek materyallar hazırladık.

Hiçbir öğretmenimizi riskini bile bile kronik hastalığını bile bile okula çağırmadık. Kronik hastalığı olan öğretmenler izinli sayılıyor.

Yaz tatilinden belli bir kısmı almak simülasyonda var. Tüm Türkiye için mi, belli gruplar için mi, bunun için de çalışma var. Ne olursa olsun tatil, tatildir. Bu bizim seçenekerimiz dışında değil. Tatilin bir rahatlatıcı etkisi vardır. Biz çocuklarımızın çok fazla tatillerini alalım peşinde değiliz. Eğitim uzun bir yol koşusu.

Ekipler çalışıyor, finansal bir durum olduğu için ve Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir kabine görüşü çerçevesinde hangi bakanlığa kaç kadro ayrılacak, bütçe imkanları çerçevesinde bir karar sürecine bağlı. KPSS'de dikkate alarak, mağdur olunmaması için imkanları zorlayarak bir çalışma yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten şu anda belli değil. Uzamaması için elimizden geleni yapıyoruz.

