Ziya Selçuk EBA'dan seslenecek: İşte tarihi...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın çevrim içi düzenlenecek programın açılışında, EBA üzerinden öğretmenlere seslenecek.
GÜNDEM 07.02.2021, 23:09
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın ( MEB), "Yarıyıl Tatili Dönemi Mesleki Çalışma Programı" yarın başlayacak.
Bakan Selçuk, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarıyıl tatilinin son haftasında, meslektaşlarımızla çevrim içi mesleki çalışma programına başlıyoruz. Yüz yüze ve uzaktan eğitim hazırlıklarımızı, öğrenme kayıplarına yönelik tamamlayıcı eğitim planlamalarımızı ele alacağız. 8 Şubat Pazartesi saat 10.10'da EBA'dayım." ifadelerini kullandı.
Yarıyıl tatilinin son haftasında, meslektaşlarımızla çevrim içi mesleki çalışma programına başlıyoruz.Yüz yüze ve uzaktan eğitim hazırlıklarımızı, öğrenme kayıplarına yönelik tamamlayıcı eğitim planlamalarımızı ele alacağız.8 Şubat Pazartesi (yarın) saat 10.10'da EBA'dayım. pic.twitter.com/doNOJiD5jP
— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) February 7, 2021
Yarıyıl tatilinin son haftasında, meslektaşlarımızla çevrim içi mesleki çalışma programına başlıyoruz.Yüz yüze ve uzaktan eğitim hazırlıklarımızı, öğrenme kayıplarına yönelik tamamlayıcı eğitim planlamalarımızı ele alacağız.8 Şubat Pazartesi (yarın) saat 10.10'da EBA'dayım. pic.twitter.com/doNOJiD5jP — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) February 7, 2021
Bakan Selçuk, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarıyıl tatilinin son haftasında, meslektaşlarımızla çevrim içi mesleki çalışma programına başlıyoruz. Yüz yüze ve uzaktan eğitim hazırlıklarımızı, öğrenme kayıplarına yönelik tamamlayıcı eğitim planlamalarımızı ele alacağız. 8 Şubat Pazartesi saat 10.10'da EBA'dayım." ifadelerini kullandı.
Yarıyıl tatilinin son haftasında, meslektaşlarımızla çevrim içi mesleki çalışma programına başlıyoruz.Yüz yüze ve uzaktan eğitim hazırlıklarımızı, öğrenme kayıplarına yönelik tamamlayıcı eğitim planlamalarımızı ele alacağız.8 Şubat Pazartesi (yarın) saat 10.10'da EBA'dayım. pic.twitter.com/doNOJiD5jP
— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) February 7, 2021
Yarıyıl tatilinin son haftasında, meslektaşlarımızla çevrim içi mesleki çalışma programına başlıyoruz.Yüz yüze ve uzaktan eğitim hazırlıklarımızı, öğrenme kayıplarına yönelik tamamlayıcı eğitim planlamalarımızı ele alacağız.8 Şubat Pazartesi (yarın) saat 10.10'da EBA'dayım. pic.twitter.com/doNOJiD5jP — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) February 7, 2021
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