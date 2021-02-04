Zirvede hesaplar karıştı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

Süper Lig'de 23. hafta heyecanı bugün 3 maçla başladı. Lider Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor'u 2-1'le geçip liderliğini pekiştirirken takipçilerinden Galatasaray, son şampiyon Başakşehir'i 3-0'la geçti. İşte Süper Lig 23. hafta puan durumu, günün sonuçları ve gelecek maçlar...

Dün oynanan maçlarda ise Sivasspor 0-0 Erzurum BB, Karagümrük 2-0 Gaziantep FK, Kayserispor 1-1 Alanyaspor. Günün kapanış karşılaşmalarında ise Konyaspor Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalırken, Beşiktaş konuk olduğu Antalyaspor karşısından 1 puanla döndü..

. İşte Süper Lig 23. hafta puan durumu, günün sonuçları ve gelecek maçlar...

4 Şubat Perşembe

16.00 Göztepe – Yeni Malatyaspor: Turgut Doman

19.00 Trabzonspor – Y. Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu



