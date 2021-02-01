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Zirvede hesaplar değişti! İşte Süper Lig'de son durum
Süper Lig'in 22. haftasında perde bugün oynanan 5 karşılaşmayla kapandı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu Beşiktaş- Trabzonspor derbi mücadelesiyle şekillendi.
GÜNDEM 01.02.2021, 10:11
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Süper Lig puan durumu, Beşiktaş- Trabzonspor derbi mücadelesiyle yenilendi.
Oynanan dev maçta Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
Alınan bu skorla siyah beyazlı ekibin 9 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. Süper Lig'in yeni lideri Fenerbahçe oldu.
Trabzonspor bu sonucun ardından puanını 36'ya çıkardı, Beşiktaş ise 44 puanda kaldı. İşte, 22. hafta Süper Lig puan durumu tablosu ve bu haftanın maç sonuçları.
Oynanan dev maçta Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
Alınan bu skorla siyah beyazlı ekibin 9 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. Süper Lig'in yeni lideri Fenerbahçe oldu.
Trabzonspor bu sonucun ardından puanını 36'ya çıkardı, Beşiktaş ise 44 puanda kaldı. İşte, 22. hafta Süper Lig puan durumu tablosu ve bu haftanın maç sonuçları.
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|21
|45
|2. Beşiktaş
|21
|44
|3. Galatasaray
|21
|42
|4. Alanyaspor
|21
|37
|5. Trabzonspor
|21
|36
|6. Gaziantep FK
|21
|35
|7. Hatayspor
|21
|35
|8. Karagümrük
|21
|31
|9. Antalyaspor
|21
|29
|10. Malatyaspor
|21
|28
|11. Göztepe
|21
|25
|12. Kasımpaşa
|21
|25
|13. Rizespor
|21
|25
|14. Sivasspor
|21
|24
|15. Başakşehir
|21
|24
|16. Konyaspor
|20
|23
|17. Kayserispor
|21
|22
|18. Erzurumspor
|21
|20
|19. Gençlerbirliği
|21
|19
|20. Ankaragücü
|21
|18
|21. Denizlispor
|21
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|19
|41
|2. İstanbulspor
|18
|37
|3. Samsunspor
|19
|37
|4. Adana Demirspor
|19
|34
|5. Tuzlaspor
|19
|33
|6. Altay
|18
|32
|7. Ankara Keçiörengücü
|19
|31
|8. Altınordu
|19
|31
|9. Bursaspor
|19
|30
|10. Bandırmaspor
|19
|27
|11. Adanaspor
|19
|24
|12. Ümraniye
|19
|21
|13. Boluspor
|19
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|19
|19
|15. Menemen Belediyespor
|19
|19
|16. Balıkesirspor
|19
|16
|17. Ankaraspor
|19
|13
|18. Eskişehirspor
|19
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|20
|44
|2. M. United
|21
|41
|3. Liverpool
|21
|40
|4. Leicester City
|21
|39
|5. West Ham
|21
|35
|6. Tottenham
|20
|33
|7. Chelsea
|21
|33
|8. Everton
|19
|33
|9. Aston Villa
|19
|32
|10. Arsenal
|21
|31
|11. Southampton
|20
|29
|12. Leeds United
|20
|29
|13. Crystal Palace
|21
|26
|14. Wolverhampton
|21
|23
|15. Newcastle
|21
|22
|16. Burnley
|20
|22
|17. Brighton
|21
|21
|18. Fulham
|20
|14
|19. West Bromwich
|21
|12
|20. Sheffield United
|21
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|19
|50
|2. Barcelona
|20
|40
|3. Real Madrid
|20
|40
|4. Sevilla
|20
|39
|5. Villarreal
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|32
|7. Granada
|21
|29
|8. Real Betis
|20
|27
|9. Levante
|20
|26
|10. Celta de Vigo
|21
|25
|11. Athletic Bilbao
|20
|24
|12. Getafe
|20
|24
|13. Cádiz
|21
|24
|14. Valencia
|21
|23
|15. Eibar
|21
|20
|16. Real Valladolid
|21
|20
|17. Osasuna
|20
|19
|18. Deportivo Alaves
|21
|19
|19. Elche
|19
|17
|20. Huesca
|21
|16
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