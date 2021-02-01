Zirvede hesaplar değişti! İşte Süper Lig'de son durum

Süper Lig puan durumu, Beşiktaş- Trabzonspor derbi mücadelesiyle yenilendi.

Oynanan dev maçta Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Alınan bu skorla siyah beyazlı ekibin 9 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. Süper Lig'in yeni lideri Fenerbahçe oldu.

Trabzonspor bu sonucun ardından puanını 36'ya çıkardı, Beşiktaş ise 44 puanda kaldı. İşte, 22. hafta Süper Lig puan durumu tablosu ve bu haftanın maç sonuçları.



