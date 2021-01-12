Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk çeyrek finalist belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu heyecanı bugün oynanan Bursaspor-Antalyaspor mücadelesi ile başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nun ev sahipliğinde oynanan mücadeleyi Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor 3-0 gibi rahat bir skor ile kazandı.

Mücadeleye etkili başlayan konuk Antalyaspor, henüz 6. dakikada Hakan Özmert’in penaltıdan attığı gol ile Bursaspor karşısında 1-0 öne geçti. Golün ardından da temposunu sürdüren Akdeniz ekibi, 33’te genç futbolcusu Gökdeniz Bayraktar ile skoru 2-0’a getirdi.

Mücadelede 36. dakikalar oynanırken sahneye çıkan Adic Jahovic, ceza sahası içinde yaptığı vuruş ile skoru takımı lehine 3-0 yaptı. Makedonyalı oyuncu ayrıca, bu gol ile maçın skorunu Antalyaspor adına 3-0 olarak tayin etti.

Bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası’nın bu sezonki ilk çeyrek finalisti Antalyaspor olurken, Bursaspor ise turnuvaya son 16 turunda veda etmek durumunda kaldı.

