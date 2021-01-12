Son Dakika
Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk çeyrek finalist belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası’nda Antalyaspor, Bursaspor'u yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
GÜNDEM 12.01.2021, 18:47
Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu heyecanı bugün oynanan Bursaspor-Antalyaspor mücadelesi ile başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nun ev sahipliğinde oynanan mücadeleyi Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor 3-0 gibi rahat bir skor ile kazandı.
Mücadeleye etkili başlayan konuk Antalyaspor, henüz 6. dakikada Hakan Özmert’in penaltıdan attığı gol ile Bursaspor karşısında 1-0 öne geçti. Golün ardından da temposunu sürdüren Akdeniz ekibi, 33’te genç futbolcusu Gökdeniz Bayraktar ile skoru 2-0’a getirdi.
Mücadelede 36. dakikalar oynanırken sahneye çıkan Adic Jahovic, ceza sahası içinde yaptığı vuruş ile skoru takımı lehine 3-0 yaptı. Makedonyalı oyuncu ayrıca, bu gol ile maçın skorunu Antalyaspor adına 3-0 olarak tayin etti.
Bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası’nın bu sezonki ilk çeyrek finalisti Antalyaspor olurken, Bursaspor ise turnuvaya son 16 turunda veda etmek durumunda kaldı.
Mücadeleye etkili başlayan konuk Antalyaspor, henüz 6. dakikada Hakan Özmert’in penaltıdan attığı gol ile Bursaspor karşısında 1-0 öne geçti. Golün ardından da temposunu sürdüren Akdeniz ekibi, 33’te genç futbolcusu Gökdeniz Bayraktar ile skoru 2-0’a getirdi.
Mücadelede 36. dakikalar oynanırken sahneye çıkan Adic Jahovic, ceza sahası içinde yaptığı vuruş ile skoru takımı lehine 3-0 yaptı. Makedonyalı oyuncu ayrıca, bu gol ile maçın skorunu Antalyaspor adına 3-0 olarak tayin etti.
Bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası’nın bu sezonki ilk çeyrek finalisti Antalyaspor olurken, Bursaspor ise turnuvaya son 16 turunda veda etmek durumunda kaldı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 12 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|16
|30
|7. Granada
|17
|24
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|17
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü