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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinden bol gollü maç

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Çaykur Rizespor sahasında Uşakspor’u mağlup etti.

GÜNDEM 25.11.2020, 23:44
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinden bol gollü maç
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Çaykur Rizespor sahasında Uşakspor’u 6-0 mağlup etti.
12. dakikada ev sahibi ekip öne geçmeyi başardı. Mithat Pala'nın yerden ceza sahası içine pasında Tunay Torun, yerden plase vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
43. dakikada kazanılan köşe vuruşunda sağ taraftan Tunay Torun ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Kemal Rüzgar'ın kafa vuruşunda top filelere gitti: 2-0
45. dakikada yeşil-mavili ekip farkı üçe çıkardı. Kazanılan faul atışında İsmail Köybaşı'nın ceza saha içerisine ortasında Talbi kafa ile penaltı noktasına çevirdi. Kemal Rüzgar'ın kafa pasında Tunay Torun altı pas içerisinde meşin yuvarlağı kafa ile filelere gönderdi: 3-0
54. dakikada Mithat Pala'nın ara pasında ceza sahası içinde kaleci Ersin Aydın ile karşı karşıya kalan Michalak'ın plase vuruşunda top filelere gitti: 4-0
85. dakikada Michalak'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında, Kemal Rüzgar'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 5-0
90. dakikada Kemal Rüzgar'ın yaklaşık 25 metreden plase vuruşunda top filelere gitti: 6-0
Çaykur Rizespor sahadan 6-0 galip ayrıldı.
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