Ziraat Bankası milyar dolarlık krediyi kime verdi? Ticari sır mı?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican, Ziraat Bankası tarafından Virjin Adaları'nda ismi açıklanmayan bir şirkete 1 milyar 600 milyon dolarlık kredi verildiğini açıkladı.

Sayıştay'a göre borcun ödenemeyeceği şeklinde raporlandığını kaydeden Andican, kredi verilen şirketin adını ve söz konusu krediye kimlerin kefil olduğuna cevap aradı.

Ticari sır kapsamına alınan ve şu an ki dolar kuruna göre 12 milyar Türk lirası değerindeki kredinin akıbeti merak edilirken İYİ Partili Andican, şu paylaşımı yaptı:

"Ziraat Bankası 2014’te Virjin Adalarındaki bir şirkete 1,6 milyar dolarlık kredi açmış. Sayıştay’a göre borç ödenemiyor.

Sorular: Bu şirket kimin? Krediye kimler aracı oldu?

Bir Devlet Bankası bir vergi cenneti şirketine bu hacimdeki bir krediyi niçin verir?

Cevap: Ticari Sır!"

Ziraat Bankası 2014’te Virjin Adalarındaki bir şirkete 1,6 milyar dolarlık kredi açmış.Sayıştay’a göre borç ödenemiyor.Sorular:Bu şirket kimin?Krediye kimler aracı oldu?Bir Devlet Bankası bir vergi cenneti şirketine bu hacimdeki bir krediyi niçin verir?Cevap: Ticari Sır!

— Ahat Andican (@AhatAndican) January 7, 2021



Ziraat Bankası 2014’te Virjin Adalarındaki bir şirkete 1,6 milyar dolarlık kredi açmış.Sayıştay’a göre borç ödenemiyor.Sorular:Bu şirket kimin?Krediye kimler aracı oldu?Bir Devlet Bankası bir vergi cenneti şirketine bu hacimdeki bir krediyi niçin verir?Cevap: Ticari Sır! pushfn('ads'); — Ahat Andican (@AhatAndican) January 7, 2021

