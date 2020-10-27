Zinedine Zidane'dan istifa açıklaması!

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, istifa iddialarına açıklık getirdi. Zidane, Barcelona karşısında alınan 3-1'lik galibiyetine rağmen hakkında çıkan görevi bırakacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

Zinedine Zidane, "İstifa etmek gibi bir düşüncem yok. Sadece önümüzdeki maçı düşünüyorum. Görevimin son gününe kadar mücadele edeceğim. Sonra ne olacağına bakarız" diyerek istifa iddialarına son noktayı koydu.

