Zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var

Bayburt'ta meydana gelen, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Ahmet Mıcık (23) yönetimindeki otomobil, Genç Osman Mahallesi'ndeki kavşakta, Sefa Baydemir (24) idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen araca çarptı.

Kazada, araç sürücüleri Mıcık ve Baydemir'in yanı sıra her 2 otomobilde bulunan Furkan Mezralı (20),Ahmet Karagöz (42),Zeynep Çoğan (33),Saliha Yılmaz (23) ile Rukiye Küçük (27) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine götürüldü.

