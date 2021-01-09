Zeliha Sağlam, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne getirildi. Peki, Zeliha Sağlam kimdir? İşte merak edilenler.



Zeliha Sağlam, 1976 yılında dünyaya geldi. Üniversite eğitimini, Uluslararası Malezya İslam Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde aldı. “Malezya İslam Üniversitesi Türkiye Mezunları Derneği”nin 2012-2015 yılları arasında başkanlığını yapan Zeliha Sağlam, aynı zamanda çalışma hayatını sürdürdü.

Son olarak, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne getirildi.

