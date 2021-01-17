Zehirlenen Rus muhalif lider Navalnıy, Moskova'ya geri dönüyor
Rusya'da 20 Ocak’ta zehirlenmesinin ardından tedavi için Almanya'ya getirilen Rus muhalif lider Alexei Navalny, tedavisinin tamamlanmasının ardından Berlin'den Moskova'ya doğru yola çıktı
GÜNDEM 17.01.2021, 19:14
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Hakkında açılan davalar nedeniyle Rusya’da tutuklanması beklenen Navalny, Almanya’nın başkenti Berlin’deki Brandenburg Havalimanı’ndan Rusya’nın başkenti Moskova’ya doğru yola çıktı.
Eşiyle birlikte seyahat eden Navalny’nin yaklaşık 2 saat sonra Moskova’da bulunan Vnukovo Havaalanı’na inmesi bekleniyor. Gazetecilerin Navalny’e olan yoğun ilgisi nedeni ile uçakta ekstra güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.
Muhalif lider Navalny’nin destekçilerinin Vnukovo Havaalanı’nda Navalny’i beklediği ifade edilirken, Navalny’in Rusya’ya inmesinin ardından gözaltına alınıp alınmayacağı ise hala belirsizliğini koruyor.
Navalny, Rusya’nın Omsk kentinden 20 Ağustos'ta Moskova'ya döndüğü sırada fenalaşmış ve hastaneye kaldırılmıştı.
Navalny, 22 Ağustos'ta tedavi için Berlin'de bulunan Charite Hastanesi'ne sevk edilmiş, 24 Ağustos'ta Navalny’nin zehirlendiğine dair bulgulara rastlanıldığı açıklanmıştı. Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 14 Eylül'de Navalny'nin zehirlendiğinin doğrulandığını açıklamıştı.
Navalny’nin ailesi Rus muhalifin zehirlenmesinden Rusya’nın sorumlu olduğunu savunmuş, ancak Kremlin Sarayı iddiaları yalanlamıştı.
Eşiyle birlikte seyahat eden Navalny’nin yaklaşık 2 saat sonra Moskova’da bulunan Vnukovo Havaalanı’na inmesi bekleniyor. Gazetecilerin Navalny’e olan yoğun ilgisi nedeni ile uçakta ekstra güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.
Muhalif lider Navalny’nin destekçilerinin Vnukovo Havaalanı’nda Navalny’i beklediği ifade edilirken, Navalny’in Rusya’ya inmesinin ardından gözaltına alınıp alınmayacağı ise hala belirsizliğini koruyor.
Navalny, Rusya’nın Omsk kentinden 20 Ağustos'ta Moskova'ya döndüğü sırada fenalaşmış ve hastaneye kaldırılmıştı.
Navalny, 22 Ağustos'ta tedavi için Berlin'de bulunan Charite Hastanesi'ne sevk edilmiş, 24 Ağustos'ta Navalny’nin zehirlendiğine dair bulgulara rastlanıldığı açıklanmıştı. Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 14 Eylül'de Navalny'nin zehirlendiğinin doğrulandığını açıklamıştı.
Navalny’nin ailesi Rus muhalifin zehirlenmesinden Rusya’nın sorumlu olduğunu savunmuş, ancak Kremlin Sarayı iddiaları yalanlamıştı.
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