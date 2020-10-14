Zanlıları yarım saatte yakaladılar
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir otomobilin önünü keserek içindeki 2 kişiyi darp eden 4 zanlı, yarım saat içerisinde yakalandı.
GÜNDEM 14.10.2020, 11:54
Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde 4 zanlı, Doğan I. ve Erkan I. kardeşlerin bulunduğu 34 ZM 5885 plakalı otomobilin önünü kesti. Doğan ve Erkan kardeşleri otomobilden indiren zanlılar, kesici alet ve sopalarla abi kardeşi yaralayıp olay yerinden kaçtı.
Yaralı Doğan I. ve Erkan I. ambulans ekiplerince hastaneye kaldırılırken polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunus K., Ercan K., Burak Ö. ve Emre K. isimli 4 zanlıyı yarım saat içerisinde yakalamayı başardı. Zanlılar, emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre yakalanan 4 darp zanlısından 2’sinin daha önceden Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerine mukavemet göstermekten dosyası bulunduğu öğrenildi. Zanlılar, 25 Ağustos günü gerçekleşen bir kavgayı ayırmaya çalışan polise mukavemet gösterdikleri gerekçesi ile de gözaltına alınmışlardı.
Yaralı Doğan I. ve Erkan I. ambulans ekiplerince hastaneye kaldırılırken polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunus K., Ercan K., Burak Ö. ve Emre K. isimli 4 zanlıyı yarım saat içerisinde yakalamayı başardı. Zanlılar, emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre yakalanan 4 darp zanlısından 2’sinin daha önceden Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerine mukavemet göstermekten dosyası bulunduğu öğrenildi. Zanlılar, 25 Ağustos günü gerçekleşen bir kavgayı ayırmaya çalışan polise mukavemet gösterdikleri gerekçesi ile de gözaltına alınmışlardı.
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