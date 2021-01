Zamlı gitti zamla geldi

Birkaç yıldır süren ekonomik sıkıntılar ve kriz hali, pandemiyle birleşince hayat pahalılığı arttı, geçim şartları daha da zorlaştı. Vatandaşın ağır bir borç yükü altına girdiği 2020 yılı iğneden ipliğe fiyat artışlarıyla geride kalırken, 2021 yılı da daha ilk günden zamlarla başladı. Vergi, harç ve cezalara “mutat” artışlar yapılırken elektriğe, doğalgaza, köprü ve otoyollara gelen zamlar ise “2021 sürprizi”(!) oldu!



Her açıdan çok zorlu geçen 2020, ekonomik olarak da vatandaşın sırtına yeni yükler yükledi. Geçim sıkıntısının ve hayat pahalılığının iyice ağırlaştığı 2020’de, vatandaş üst üste gelen zamlarla nefes alamaz hale geldi. Dün ilk günü yaşanan 2021 de, zamlar açısından 2020’den geri kalmayacağını ilk günden gösterdi.



Her yıl iki taksitle ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), zamlardan nasibini alan ilk kalem oldu. MTV’ye yüzde 9,11 civarında artış yapıldı. Böylece 1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki Motorlu Taşıtlar Vergisi motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 964 liradan 1.051 liraya çıktı. Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 – 1600 cc arasında olan otomobiller için ise MTV, 1.678 liradan 1.830 liraya, 1601 – 1800 cc arasında olanlar için 2 bin 964 liradan 3 bin 234 liraya çıktı. 1801 – 2000 cc arasında olanlar içinde MTV, 4 bin 670 liradan 5 bin 95 liraya ve 2001 – 2500 cc arasında olanlar için ise 7 bin 3 liradan 7 bin 640 liraya yükseldi.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2021’de elektrik ve doğalgazda uygulanacak hizmet bedellerini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre kesme-bağlama hizmetlerinde indirim yapılsa da diğer tüm hizmetlerde yaklaşık yüzde 14 oranında zam yapıldı.



EPDK’nın Resmî Gazete’de yayınlanan yeni tarifesinde elektrik tarifelerindeki mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil ortalama yüzde 6 artış yapıldı. Bir diğer zam ise doğalgaza yapıldı. BOTAŞ tarafından Ocak ayına ilişkin yayınlanan tarife tablosuna göre, BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, aralıkta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğalgaz için 1.264 liraya yükseldi. Ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1.414 lira olarak belirlendi.



Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile yaptırılanlar da dahil olmak üzere tüm köprü ve otoyol geçişlerine 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle yüzde 25 zam geldi. Yapılan zam oranı dolar kuru farkı üzerinden hesaplandı. Dolar kuru, 1 Ocak 2020’de 5,95 lira seviyesindeyken, 1 Ocak 2021’de ise yüzde 25 artışla 7,43 liraya çıktı. Zamla birlikte Osmangazi Köprüsü’nde otomobiller için geçiş ücreti 117,90 TL’den 147,50 TL’ye yükseldi. Ücretler minibüsler için 188,65 TL’den 236 TL’ye, otobüsler için 224 TL’den 280 TL’ye, kamyonlar için 297,10 TL’den 371,50 TL’ye, TIR’lar için 374,90 TL’den 468,50 TL’ye, motosikletler için 82,55 TL’den 103 TL’ye yükseldi. İstanbul-İzmir Otoyolu geçiş ücreti de 292 TL’den 367 TL’ye yükseldi. İstanbul’da en yoğun olarak kullanılan ve Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde geçiş ücretlerine yüzde 26 zam geldi. Bu köprülerden bir otomobilin geçişi, 10,50 TL’den 13,25 TL’ye yükseldi. Ücretler minibüsler için 13,50 TL’den 17 TL’ye, otobüsler için 29,5 TL’den 37 TL’ye, motosikletler için 4,25 TL’den 5,25 TL’ye yükseldi. İstanbul’daki üçüncü köprü Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde bir otomobilin geçiş ücreti yüzde 25,5 artışla 21,90 TL’den 27,50 TL’ye çıktı.



Bina, arazi ve arsalar için her yıl ödenmek zorunda olan Emlak Vergisi için de 2021 yılı için yüzde 4,55 oranında zam yapıldı. Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu vergi tutarı da yüzde 9,11 oranında artırılarak 86 liraya çıkartıldı. Ehliyet ve pasaport harçları da yüzde 9,11 oranında yükseltildi. 2020’de 751,70 lira olan B sınıfı ehliyet harcı 2021 yılında 820,10 liraya çıkarken, A sınıfı ehliyet harçları ise 249,30 liradan 272 liraya yükseldi. Yeni zamlara göre pasaport harçları da ise süresi 6 ay olanlar için 227,20 lira, 1 yıl olanlar için 332,10 lira, 2 yıl olanlar için 542,20 lira, 3 yıl olanlar için 770,20 lira, 3 yıldan fazla süreli olanlar için 1.085,40 lira olarak belirlendi.