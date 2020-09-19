Zamları TÜİK görmedi

Mutfağın olmazsa olmazı ürünlerden ayçiçek yağı 200 liraya, un ise 80 liraya yükseldi. TÜİK’in açıkladığı verilere dahil olmayıp zammı vatandaştan saklanan ürünler, market raflarında milyonlarca geçim derdi çeken insanın karşısına çıktı.

Koronavirüs salgının gölgesinde bir de geçim derdiyle mücadele eden vatandaş, zam üstüne zam gelen ürünlerle nasıl baş edeceğini düşünüyor. Ekonomik kriz, dövizdeki hareketlilik derken cebindeki parası harcamadan azalan milyonlarca kişi, market raflarındaki zamlarla darboğaza düştü. Geçtiğimiz Temmuz ayında 150 lira olan 18 litrelik ayçiçek yağı 200 lirayı, 50 liraya satılan un ise 80 liraya dayanarak adeta yatırımlık ürün haline geldi. Tüm bu zamlar her zaman olduğu gibi Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilerde bulunmadı.



Açıkladığı verilerle güvenirliliği tartışılan TÜİK’in kamuoyuna duyurduğu endekslerde ürünlerdeki artışı görmezden gelmesi tepkiye sebep oldu. Gerçek dışı rakamlarla manipülasyon yapan TÜİK’in açıkladığı zam oranları, sosyal medyada marketteki fiyatlarla karşılaştırıldı. TÜİK ve market zamlarındaki arasındaki ciddi fark, istatistik ve rakamların güvenilir olmadığını bir kez daha ortaya çıkardı.



Insanlar, koronavirüs pandemisinden dolayı teması azaltmak ve alışveriş için evden çıkmamak için marketlere gitmeyerek e-ticaret sitelerine yöneldi. Fakat vatandaş ne markette ne de internette uygun fiyata ürün bulamadı. İnternet alışveriş sitelerinde fiyatlardaki dengesizlik göze çarpıyor. 18 litrelik yağ fiyatları 180 liradan 220 liraya kadar değişkenlik gösteriyor.

