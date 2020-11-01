Zamanla yarış: 8 binanın enkazından canlı aranıyor

Gece boyu devam eden otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilen cenazelerin toprağa verilmelerine başlandı. Yıkılan 9 binadaki arama-kurtarma çalışması sona ererken, 8 binanın enkazında ise zamana karşı adeta yarış veriliyor.



İzmir’de merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6.6 şiddetindeki depreme dayanamayan binalar, iş makinalarının desteğiyle ayakta duruyor.

bayraklı ilçesindeki Barış Sitesi’nde 3 bina, Cumhuriyet Sitesi’nde ise 2 bina depremin şiddetine dayanamayarak yan yattı. Arama-kurtarma çalışmalarının halen devam ettiği binalara, çökme tehlikesine karşı iş makineleri destek olurken, deprem faciasının yaşandığı o binalar havadan görüntülendi.

Ege Denizi’nde merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde şu ana kadar yapılan tespitlere göre; 37 kişi hayatını kaybetti, 885 kişi ise yaralandı. Ayrıca 3’ü ağır 8 kişi yoğun bakımda olmak üzere 243 kişinin tedavisi devam ediyor, 504 kişinin de tedavisini tamamlandı. Yıkılan ve hasar gören 9 binada çalışmalar tamamlandı, 8 binada arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Deprem sonrasında, 35’inin büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere, toplam 489 artçı sarsıntı yaşandı.

Tsunami vuran Sığacık Mahallesi’nde halk el ele verdi, su altında kalan iş yerlerinde hummalı bir çalışma başladı. Sular altında kalan ve balçığa bulanan Kaleiçi’nde ve dışında Belediye ekipleri yolların temizliğini yaparken yardım kuruluşları ise halka yiyecek ve içecek ikramlarında bulundu.



Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan alınan bilgiye göre meydana gelen deprem sonrası 9 tekne batmış, 20 tekne Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılmış, 21 tekne karaya oturmuştur. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nca kurtarma çalışmaları devam etmektedir.



Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmaları için AFAD, JAK, STK’lar ve belediyelerden 4.995 personel, 20 arama kurtarma köpeği ile 683 araç görevlendirildi. Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Jandarma, Emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmaları yürütülüyor.



İzmir’de depremde yıkılan bir binanın enkazında bulunan ve deprem saatini gösteren durmuş masa saati dikkati çekti.

İzmir’de önceki gün saat 14.51’de meydana gelen deprem sonrasında Barış Sitesi’nde yıkılan binanın enkazındaki bir masa saati dikkat çekti. Eskişehir’den İzmir’e yardıma giden DAK ekibinin objektiflerine yansıyan ve deprem sonrasında durduğu görülen saat acıyı bir kez daha gözler önüne serdi. Saatin yanı sıra bir çocuğun enkaz içinde bulunan oyuncağı da yürekleri sızlattı.



Ege Denizi’nde meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından büyük korku yaşayan Kuşadalılar, artçı sarsıntıların devam etmesiyle birlikte gece boyunca evlerine girmedi. Geceyi sokakta geçiren Kuşadalılar için Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi çadırlar kurup, sıcak çorba dağıttı.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, deprem nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu. Bakan Selçuk, “Yaraları hep birlikte saracağız İzmir. İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız” ifadelerini kullandı.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bölgede toplam 484 artçı sarsıntının meydana geldiğini belirterek, “5 bin kurtarma görevlimiz sahada. Ağır hasarlı binalar var, evlere girilmemeli. Şu ana kadar 100 kişi enkazdan kurtarıldı. 56 bin kişi kapasiteli mobil beslenme ünitelerimiz şu an alanda. Ağır hasarlı binalar için taşınma yardımı yapılacak” açıklamasını yaptı.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir’deki deprem sonrası 8 milyon liralık acil yardım ödeneğinin bölgeye ulaştırıldığını açıkladı. Selçuk, psikososyal destek ekibiyle haneleri ziyaret etmeyi sürdürdüklerini ve 294 kişiyle de görüşmeleri tamamladıklarını kaydederek, “5 milyon liralık acil yardım ödeneği çıkardık. 3 milyon lira da AFAD göndermişti. Dolayısıyla 8 milyon liralık acil yardım ödeneğimiz ulaşmış durumda” diye konuştu.



Enerji Bakanı Fatih Dönmez, 1600 abonenin elektriğinin kesik durumda olduğunu söyledi. Elektriği kesik olan abonelerin büyük bir kısmının Bayraklı’da, 400 civarında abonenin de Seferihisar bölgesinde olduğunu belirten Bakan Dönmez, “Doğalgazda da yaklaşık 3 bin 500 abonemizin gazı kesik durumda. Doğalgazın kontrolsüz bir şekilde binalara verilmesi risk oluşturabilir. O açıdan tedbir amaçlı doğal gazı şu anda bu civarda kesintiyle yürütüyoruz ama ilerleyen saatlerde AFAD’ın talebi ve izniyle doğalgaz hizmetini de tekrar vermeye başlayacağız” diye konuştu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından İzmir’deki depremin ardından yakınlarından haber alamayanlar için uyarıda bulundu. Bakan Koca, “Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığı’mızın 184 SABİM Hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin” ifadelerini kullandı.

İzmir’de meydana gelen depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği, yan yatan ve iş makinalarının desteğiyle ayakta durabilen binalar havadan görüntülendi. İzmir’de merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6.6 şiddetindeki depreme dayanamayan binalar, iş makinalarının desteğiyle ayakta duruyor. Bayraklı ilçesindeki Barış Sitesi’nde 3 bina, Cumhuriyet Sitesi’nde ise 2 bina depremin şiddetine dayanamayarak yan yattı. Arama kurtarma çalışmalarının halen devam ettiği binalara, çökme tehlikesine karşı iş makinaları destek olurken, deprem faciasının yaşandığı o binalar havadan görüntülendi. Taşıyıcı kolonlardaki kırılmalar nedeniyle yan yatan binaların görüntüsü, deprem gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.



* İzmir’de yaşanan deprem sonrası evleri yıkılan vatandaşların bir kısmı geceyi camiler ve çadırlarda geçirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, İzmir’de evleri depremde zarar gören bazı vatandaşların geceyi camilerde geçirdiğini bildirdi. Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir’de uygun olan camiler, depremden etkilenen vatandaşların kullanımına açıldı.



Depremzedelerden bir bölümü ise geceyi AFAD ve Kızılay’ın kurduğu çadırlarda, bazıları da kendi çadırlarında geçirdi. Öte yandan depremin ardından yıkılan binalarda başlatılan arama-kurtarma çalışmaları gece boyunca sürdü.



Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İzmir’de geniş yatak kapasitesine sahip 3 Kur’an kursunun, deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlara açıldığını belirtti.



Vatandaşların kullanımına açılan Kur’an Kursları şu şekilde;

İzmir Karabağlar’da bulunan 85 yatak kapasiteli Şüheda Kız Kur’an Kursu, İzmir Buca’da bulunan 90 yatak kapasiteli Ayyıldız Erkek Kur’an Kursu, İzmir Karabağlar’da bulunan 250 yatak kapasiteli Kestanepazarı Erkek Kur’an Kursu.



Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye AFAD tarafından 960 çadır, 6 genel maksat çadırı, 4500 battaniye, 3672 yatak, 3000 yastık ve 3000 çarşaf seti; Türk Kızılay tarafından 2.049 çadır, 51 genel maksat çadırı, 6.888 yatak, 16.050 battaniye ve 2.657 mutfak seti sevk edilmiştir. Ayrıca Türk Kızılay tarafından 112 personel, 137 gönüllü, 27 araç, 5 ikram aracı, 5 mobil mutfak ve 64.345 malzeme (ikram ve içecek) bölgeye gönderilmiştir.



İzmir’de önceki gün meydana gelen depremle ilgili sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Enkaz altında AFAD ekiplerinin yaptığı değerlendirmeye göre 180 civarında vatandaşımız var. Bu arada birçok mucizevi haberler alıyoruz” dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bölgede toplam 484 artçı sarsıntının meydana geldiğini belirterek, “5 bin kurtarma görevlimiz sahada. Ağır hasarlı binalar var, evlere girilmemeli. Şu ana kadar 100 kişi enkazdan kurtarıldı. 56 bin kişi kapasiteli mobil beslenme ünitelerimiz şu an alanda. Ağır hasarlı binalar için taşınma yardımı yapılacak” açıklamasını yaptı.



Ege Denizi’nde İzmir’in Seferihisar açıklarında önceki gün saat 14.51’de meydana gelen depremde yaşamını yitiren Fatma Öztemel Öztürk (56) ve Nazmiye Doğrayan (64) için Bornova’daki Hacılarkırı Mezarlığı’nda cenaze namazı kılındı. Namaza, Öztürk ve Doğrayan’ın yakınlarının yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de katıldı. Öztürk ve Doğrayan’ın cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi



