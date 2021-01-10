Zam zama gitti

Asgari ücrete yapılan 500 TL’lik zam, yeni yılda yapılan zamlar ile işçinin cebine girmeden eridi. Ev kirasından faturalara, gıda ve market ürünlerine yapılan zamlar, asgari ücretteki gediği iyiden iyiye büyüttü.

Asgari ücrete yapılan yüzde 21 oranında artış, yeni yılda ev kirasına, faturalara ve gıda ve market ürünlerine yapılan zamlar daha işçinin cebine girmeden berhava oldu. TÜİK’in aralık ayı enflasyon verilerine göre kasım ve aralık ayları arasında yaşanan enflasyon artışı asgari ücrete yapılan 500 liralık zammı eritti.



Asgari ücrete yapılan zammı eriten en büyük kalem ev kirası oldu. TÜİK, ocak ayında ev kiralarına yapılacak zammı yüzde 12,28 olarak belirledi. Buna göre ortalama bin TL ev kirasına 125 liralık bir kira artış uygulanacak. Böylece asgari ücrete yapılan zammın dörtte biri ev kirasına yapılan artışa gidecek. Ayrıca ev kirasına ek olarak doğalgaz ve elektriğe yapılan zamlarda cepteki gediği büyütecek.



Gıda ürünlerine yapılan zam oranları da açlık sınırının altında yaşayan asgari ücretlinin mutfağındaki yangını büyütecek. Yumurta, soğan, un, biber ve pirinç gibi temel gıda maddelerinde yaşanan artış nedeniyle sofralar eksik kalacak.



Diğer ürünlerde yaşanan artışlar ise özellikle çocuklu asgari ücretlinin yükünü artıracak. Çocuk mamaları ve bezlerinde yaşanan yüzde 3’e yakın artışlar nedeniyle çocuk bezleri harcaması aylık yaklaşık 250 TL’yi bulurken, bebek maması harcamaları ise yaklaşık 500 TL’yi buluyor. Yani asgari ücretlinin bir yıl için aldığı zam bebeğinin bir aylık mama ve bezini karşılamaktan çok uzak kalıyor.



