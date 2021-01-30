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Zam alarmı

Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti... Fahiş fiyatlar için “erken uyarı sistemi” kuruluyor.

GÜNDEM 30.01.2021, 04:33
Zam alarmı
Üç bakan ve Merkez Bankası Başkanının katılımıyla gerçekleştirilen Gıda Komitesi toplantısından tanıdık bir karar çıktı. Dizginlenemeyen gıda enflasyonu, hükümeti, ilk kez 5 sene önce gündeme gelen gıdada “Erken Uyarı Sistemi” kurulmasına yöneltti. Daha önce 2016’da ve 2019’daki Gıda Komitesi toplantılarında da “Erken Uyarı Sistemi” kurulacağı açıklanmış, ancak geçen sürede gıda enflasyonu da bir türlü kontrol altına alınamamıştı.
2016 yılında dönemin Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısından sonra, “Erken Uyarı Sistemi ve uyarıya yönelik olarak hızlı tedbir alma yöntemiyle çalışacağız” açıklamasında bulunmuştu. 2019 yılında ise dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “2019’un ilk Gıda Komitesi toplantısını gerçekleştirdik. Hal Yasası ve Erken Uyarı Sistemi çalışmalarını ele aldık” açıklamasıyla yine Gıda Komitesi’ne vurgu yapmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. “Gerek sebzede gerekse meyvede, hatta bakliyatta çok ciddi fiyat farklarının olduğunu görüyoruz” diyen Erdoğan, “Vatandaşın ezilmesine tahammül edemeyiz. Beyaz ette, kırmızı ette, aynı şekilde bu süreci takipte tutuyoruz. Ben buradan bütün esnafıma sesleniyorum. Siz bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir” dedi.
Vatandaşın temel gıda maddelerine erişmesi giderek zorlaşır ve fiyat artışları hız kesmezken, ayçiçeği yağı başta olmak üzere temel gıda fiyatlarında meydana gelen artışlara karşı, kooperatifler ve PTT’nin alışveriş sitesi indirimli satışa başlayacak.
* Temel gıda maddelerinde yaşanan fahiş zamlara engel olamayan hükümet, çareyi  PTT’de buldu. PTT’nin online satış yapan PttAVM.com sitesinden indirimli temel gıda maddeleri satılacak. Milliyet’in haberine göre, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), Tarım Kredi Kooperatifleri’nin (TKK) yanı sıra Fiskobirlik ve Çaykur ürünlerinin de online satış yapan PttAVM.com’a dahil edilerek, bu kooperatiflerin şubesinin bulunmadığı yerlerde de internet üzerinden indirimli ürün satılacak. PttAVM.com’da ayçiçek yağı başta olmak üzere, zeytinyağı, şeker, bakliyat, un, tuz, salça ve bal gibi temel gıda ürünlerinde fiyatların aşağıya çekilmesi için kooperatif ürünlerine ağırlık verilecek.
* YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon, yumurtada girdi maliyetlerinin geçen yılın Ekim ayından itibaren arttığını belirterek, “Yaklaşık 17 aydır zarar eden üreticilerimiz, yem maliyetlerinin artmasıyla fiyatları yukarı çekmek zorunda kaldı” dedi.
* Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, son dönemde yumurta fiyatlarında yaşanan hareketliliğe ilişkin değerlendirmede bulundu. Yumurta fiyatlarında özellikle son birkaç aydır yaşanan yükselişe işaret eden Afyon, “Son bir yıllık ortalama yumurta üretim maliyeti ve üreticiden çıkış fiyatlarına bakıldığında maliyetine veya zararına satış yapılmaya çalışıldığı anlaşılır. Şu anda maliyeti 55 kuruş olan yumurtanın üreticiden çıkış fiyatı 52 kuruş düzeyinde” diye konuştu. Afyon, geçen yıl dünya genelinde hububat krizi yaşandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:
“Kriz nedeniyle özellikle soya ve mısırda fiyatlar yükseldi. Yumurtada girdi maliyetleri geçen yılın Ekim ayından itibaren arttı. Yaklaşık 17 aydır zarar eden üreticilerimiz, yem maliyetlerinin artmasıyla fiyatları yukarı çekmek zorunda kaldı. Bugün itibarıyla markette ambalajlı 30 adet yumurtayı 20 liraya bulmak mümkündür. En değerli protein kaynağı olan yumurtanın kilogram fiyatının 15 lira olması çok görülmemelidir.”
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