Zafer sonrası Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye 3 olay gönderme
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 yenerek 15 yıllık seriyi bozdu. Derbi sonrası Beşiktaş Fenerbahçe'ye üç olay göndermede bulundu.
GÜNDEM 29.11.2020, 23:24
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Süper Lig'in 10. haftasında Kadıköy'de oynanan derbide daha ilk düdük çalmadan taraflar sosyal medyada birbirlerine göndermelerde bulunmaya başladı.
Beşiktaş'tan derbi öncesi rakibine, "Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? Twitter... Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz." paylaşımında bulunarak ilk göndermeyi yapmıştı.
Beşiktaş derbiden galibiyetle ayrıldıktan sonra bir paylaşımda daha bulunarak "Algı değil olgu" paylaşımında bulundu.
Beşiktaş'ın bir diğer paylaşımında ise Fenerbahçe'nin bir tweetini alıntılayarak "Dejavu" mesajını yazdı. Beşiktaş'ın bu paylaşımları taraftarlarından kısa sürede binlerce etkileşim almayı başardı.
Beşiktaş, " İstanbul plakası değil Kadıköy hatırası V2" yazılı üçüncü ve son paylaşımında ise taktik tahtasına yazılan maç skorunu ve iki ayrı tarihi yazılıydı.
Beşiktaş'tan derbi öncesi rakibine, "Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? Twitter... Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz." paylaşımında bulunarak ilk göndermeyi yapmıştı.
Beşiktaş derbiden galibiyetle ayrıldıktan sonra bir paylaşımda daha bulunarak "Algı değil olgu" paylaşımında bulundu.
Beşiktaş'ın bir diğer paylaşımında ise Fenerbahçe'nin bir tweetini alıntılayarak "Dejavu" mesajını yazdı. Beşiktaş'ın bu paylaşımları taraftarlarından kısa sürede binlerce etkileşim almayı başardı.
Beşiktaş, " İstanbul plakası değil Kadıköy hatırası V2" yazılı üçüncü ve son paylaşımında ise taktik tahtasına yazılan maç skorunu ve iki ayrı tarihi yazılıydı.
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