Zabıta atık kağıt toplayıcılarına kısıtlama cezası kesti
Ülke çapında milyonlarca çalışan sokağa çıkma kısıtlamalarının dışında tutulurken Tekirdağ Çorlu'da zabıta ekipleri, atık kağıt toplayıcılarına ceza kesti.
GÜNDEM 27.12.2020, 01:38
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma yasaklarının ikinci gününde Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde belediye ekipleri atık kağıt toplayıcılarını takibe aldı.
Çorlu Belediyesi zabıta ekipleri bir çok atık toplayıcısına 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etikleri' gerekçesiyle para cezası kesti. Zabıta yasağa rağmen atık toplayanların 'çek-çek' olarak bilinen el arabalarına da el koyup Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait şantiyeye götürdü.
Kaynak: AA
Çorlu Belediyesi zabıta ekipleri bir çok atık toplayıcısına 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etikleri' gerekçesiyle para cezası kesti. Zabıta yasağa rağmen atık toplayanların 'çek-çek' olarak bilinen el arabalarına da el koyup Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait şantiyeye götürdü.
Kaynak: AA
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