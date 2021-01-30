'Z kuşağı'nın seçmen oranı belli oldu

Doğruluk Payı'nın araştırması, 2023'teki seçimde oy kullanacak 'Z kuşağı' seçmen oranının, önceki seçime göre iki katına çıkacağını gösterdi.

Araştırmaya göre, 1 Kasım 2015'teki seçimde, seçmenlerin yüzde 2'si 'Z kuşağı'ndandı. Haziran 2018'e gelindiğinde bu oran yüzde 7'ye yükseldi. Haziran 2023'te yapılması planlanan seçimde ise oran yüzde 16'ya yükselecek.



?️ 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri’nde Z kuşağının toplam seçmen içindeki payı %7 iken olası 2023 seçimlerinde bu oran en az %16 olacak. pic.twitter.com/EdccwTVGJy

— Doğruluk Payı (@dogrulukpayicom) January 28, 2021

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP döneminde SGK zararının yüz kat arttığını belirtti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK genel müdürlüğü dönemine işaret ederek "Z kuşağı bilmiyor. Bunları gençlerimize hatırlatmamız gerekiyor" sözleri üzerine siyasette gençler üzerinden yeniden bir tartışma başlatılmıştı.

?️ 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri’nde Z kuşağının toplam seçmen içindeki payı %7 iken olası 2023 seçimlerinde bu oran en az %16 olacak. pic.twitter.com/EdccwTVGJy — Doğruluk Payı (@dogrulukpayicom) January 28, 2021

