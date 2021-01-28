Z Kuşağı nedir? Z Kuşağı özellikleri ve yaş aralığı

Z Kuşağı olarak nitelendirilen belirli yaş aralığında doğmuş kişiler yaşamları ve özellikleri ile merak ediliyor.

Çevresel şartlar doğrultusunda biçimlenen bir yaşantıya sahip bu kuşak teknolojinin tam olarak hayatımıza yerleştiği yıllarda ergenlik dönemlerine giriş yapan kimselere deniliyor.

Kimilerine göre Z kuşağı zeki kuşak ya da google kuşağı olarak da bilinmektedir.



Z Kuşağı 1995 ve sonrasında doğan kişileri temsil eder. Çeşitli kaynaklarda internet kuşağı, zeki kuşak, Google kuşağı, '.com' kuşağı olarak da adlandırılmaktadır.

Z kuşağının çalışma nitelikleri şu şekilde sıralanabilir...

* İcraat sahibi ve işbirlikçi olmak* Oldukça zor çevresel, sosyal ve ekonomik sorunları çözmek * Kendi kendini yönlendirebilmek* Grup çalışmasını rahatlıkla yapabilmek* Bilgiyi çok hızlı işleyebilmek* Daha zeki olmak

Teknolojinin kucağına doğan, “Sokak oyunlarını dahi bilmezler” denilen bu kuşağa hızlı ve analitik düşünme yetisini bünyelerinde barındırırlar.

Bir başka deyişle yetilerini kullanma becerileri bireyseldir. Asla ekip çalışmasına gelemezler. Özgüvenleri son derece yüksek olan Z kuşağının özgürlük konusunda hayli keskin çizgileri vardır.

Özgürlüklerinin kısıtlanmasından ve konfor alanlarına müdahaleden hoşlanmazlar. Ve asla başaramayacakları bir şey olduğuna inanmazlar.

Akıl dışı kuralların onlar için bir bağlayıcılığı yoktur. Hırslı değildirler o yüzden çaba harcamak, öz verili olmak, emek vermek gibi kavramlar Z kuşağı için geçerli değildir. Bilgiye erişme konusunda hayli hızlıdırlar ve asla yavaşlığı sevmezler. Haklarını arama konusunda da oldukça etkindirler.



X kuşağı ile Z kuşağı arasında bitmek bilmeyen bir çatışma söz konusudur. Y kuşağı ise genelde arabulucudur.



* Bireyci yaklaşıma yatkındırlar toplumsallaşamazlar.

* İkili ilişkilerde çok başarılık oldukları söylenemez.

* Ekip kavramı onlar için çok bir şey ifade etmez.

* Yalnız olmaya alışıktırlar.

* Kuralları tanımazlar

* İsteklerinden emin oldukları için onları ikna etmek zordur.

* Aileleri ile sık sık çatışmaya girebilirler

*Dışarıdan bir fikre çok sıcak bakmazlar

