Yüzüklerin Efendisi geri dönüyor! The Lord of the Rings ne zaman?

Sinema severlerin defalarca izlediği unutulmaz bir film serisi olan The Lord of the Rings yani Yüzüklerin Efendisi geri dönüyor.

Sinema dünyasının en önemli ödülleri olarak kabul edilen Oscar ödüllerinden 11 ödülü de kucaklayan "Kralın Dönüşü" bütün rekorları alt üst etmişti.

J.R.R. Tolkien’in unutulması eseri olan efsane yapıtı bu kez dizi olarak sevenleriyle buluşacak.



Yüzük Kardeşliği İki Kule ve Kralın Dönüşü filmleri ile dünyada izlenme rekorları kıran sinemanın dizi hali bu üçlemeden önce yaşanılan zamanı konu alarak başlayacak.

Númenor Çağ yani İkinci Çağ olarak karşımıza çıkacak dizi Yüzük Kardeşliği’nden tam 3 bin 500 yıl öncesi ile başlayacak.

Koronavirüs nedeniyle ara verilen dizinin çekimlerine Yeni Zelanda'da tekrar başlandı.



Yapımcılığını Amazon Studyolarının olacağı kaydedilen dizinin beş sezon çekileceği kaydedildi.



Dizinin bütçesi ise dudak uçuklatıyor.

Bütçe için 1.3 Milyar dolar belirlendiği iddia edilen dizi 2021’in son ayı olan Aralık'ta karşımıza çıkacak.



Yüzüklerin Efendisi dizisinin başrollerinde ise Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith and Charlie Vickers gibi ünlüler yer alacak...