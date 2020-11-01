Yüzbinlerce işçi için yeni donem!

696 sayılı KHK ile kamuda sürekli işçi kadrosuna alınan işçiler için yeni bir dönem bugün başlıyor. Yüksek Hakem Kurulu tarafından belirlenen sözleşme ile işçiler iki yıl boyunca mali ve sosyal haklardan mahrum kalmıştı. Sözleşmenin bugün itibarı ile son bulmasıyla işçiler toplu sözleşme süreçlerine dahil olacak.

Kamuda taşeron olarak çalışıp 696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrolarına alınan yüzbinlerce işçi için bugün yeni bir dönem başlıyor. İşçiler 2 Nisan 2018 tarihinde sürekli işçi kadrolarına kavuşmalarına rağmen Yüksek Hakem Kurulu tarafından belirlenen sözleşme ile iki yıl boyunca mali ve sosyal haklar mahrum bırakılmıştı. Bugün itibarı sona eren bu sözleşme sonrası işçiler, toplu sözleşme masasına oturma hakkı kazandı. Ancak KHK’ya son anda eklenen işkolları ile ilgili düzenleme ile bu yeni dönem sendikal tartışmaların gölgesinde geçecek.



Bu yeni dönem ile ilgili işçilerin en büyük beklentisi ise başlayacak olan toplu sözleşme sürecinde belirlenecek olan 2021 yılı zam oranları ve sosyal hakların geçmiş iki yıllık süreçte yaşadıkları hak kayıplarını karşılaması yönünde. Çünkü taşerondan kadroya geçen işçiler, iki yıl boyunca her altı ayda bir sadece yüzde 4 oranında zam alıp, enflasyon farkı başta olmak üzere toplu sözleşmenin getirdiği hiçbir haktan yararlanamamıştı.



Ancak bu yeni dönem yeni tartışmaları da beraberinde getiriyor. Bu tartışmaların ana sebebi ise 696 sayılı KHK ile 6356 sayılı İş Kanun’a eklenen geçici 7. maddenin 3. fıkrası oldu. Yapılan bu ekleme ile sürekli işçilerin işkollarında değişikliğe gidilecek. Bunun sonucunda da yüzbinlerce işçi üyesi oldukları mevcut sendikalardan başka sendikalara geçmiş olacak. İşçi konfederasyonları ise bu düzenlemenin sendikal özgürlüğe karşı yasal bir baskı oluşturduğunu belirterek, düzenlemenin çalışma barışını tehlikeye atabileceğini kaydetti.

