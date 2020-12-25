Yüz yüze sınavlar ertelendi.

Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze sınavların daha önce 4 - 22 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacağını duyurmuştu. Ancak sınavlar ertelendi. Öğrencilerin karne notunu belirlemek için yapılması planlanan sınavlar yarıyıl tatili sonrasına ertelendi.

