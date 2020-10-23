Yüz yüze eğitime geçecek sınıfların ders saatleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitime geçecek olan 5. ve 9. sınıflar ile imam hatip ortaokullarında ders saatlerine ilişkin açıklama yaptı.

Resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati (2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak. Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.

Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.

