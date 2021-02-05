Yüz yüze eğitimde dikkat çeken karar! Sınıflara çapraz oturma düzeni
1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak. Okullarda alınması gereken önlemler belirlendi. İşte detaylar...
GÜNDEM 05.02.2021, 09:28
15 Şubat'ta, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek.
1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak, tüm resmi ve özel ortaokulların 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. Okullarda alınması gereken önlemler şu şekilde belirlendi:
Sınıflarda en fazla 15 kişi olacak.
Öğretmen, öğrenci (2 yaş üzeri) ve diğer çalışanlar maske takacak.
Teneffüsler sırayla yapılacak.
İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders 30 dakika, teneffüsler ise 10'ar dakika olacak.
Çapraz oturma düzeni olacak.
Öğrenciler, yemeklerini kumanya şeklinde, sınıflarda aynı grupta yiyecek.
1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak, tüm resmi ve özel ortaokulların 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. Okullarda alınması gereken önlemler şu şekilde belirlendi:
Sınıflarda en fazla 15 kişi olacak.
Öğretmen, öğrenci (2 yaş üzeri) ve diğer çalışanlar maske takacak.
Teneffüsler sırayla yapılacak.
İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders 30 dakika, teneffüsler ise 10'ar dakika olacak.
Çapraz oturma düzeni olacak.
Öğrenciler, yemeklerini kumanya şeklinde, sınıflarda aynı grupta yiyecek.
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