Yüz yüze eğitim başladı! Hangi öğrenciler yasaklardan muaf olacak?

LGS ile 26-27 Haziran’daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na YKS girecek yaklaşık 4 milyon öğrenci ve öğretmenleri bu ara tatilde derse devam edecek.

Bu nedenle sınava hazırlanan 8 ve 12’nci sınıflar için de yüz yüze eğitim başladı.

Hafta içi ve hafta sonu yapılacak kurslara katılan öğrenciler, özel izinle sokağa çıkma yasaklarından muaf olacak.

6 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile 26-27 Haziran’daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek yaklaşık 4 milyon öğrenci ve öğretmenleri bu ara tatilde derse devam edecek

8 ve 12’nci sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında, özel okullardaki takviye kurslarında ve 12’nci sınıflara yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitim ara tatille birlikte başlatılacak.

Destekleme ve yetiştirme kursları yarıyıl tatilinde (25 Ocak-7 Şubat arasında) hafta içi veya hafta sonu olacak şekilde planlanabilecek. Hafta sonu yapılan sokağa çıkma yasağı için Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın izni ile kurslara katılan öğrencilere okul yönetimince bir belge düzenlenmesi halinde sorun çözülecek. Bie başka deyişle kursa katıldığına dair belge alan öğrenciler sokağa çıkıp okullarına gidebilecekler.

Okullar 15 Şubat’ta açılacak.

Koronavirüs yasakları nedeniyle eğitim ve öğretimdeki öğrenme kayıpları için yeni planlar devreye sokulacak.

Uzmanlar, öncelikle öğrenme kayıplarını belirlemek için ölçme sistemi geliştirilip, yaz tatilinde bunun telafi edilmesi önerisinde bulunuyor.

