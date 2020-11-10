Yusuf Ziya Toprak kimdir?
Yusuf Ziya Toprak, Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanvekili. 1967 yılında İş Bankası'nda başladı. Peki, Yusuf Ziya Toprak kimdir? İşte cevabı...
GÜNDEM 10.11.2020, 11:03
Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görev yapan Yusuf Ziya Toprak, 1967 yılında bankacılık kariyerine adım attı. Yusuf Ziya Toprak'ın hayatını diye merak ediyorsanız Yusuf Ziya Toprak kimdir? Biyografi içeriğimizden okuyabilirsiniz...
Yusuf Ziya Toprak 1943 yılında Trabzon'da doğdu. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Maliye Bölümü mezunu.
1967 yılında Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Yusuf Ziya Toprak izleyen yıllarda Otomasyon ve Organizasyon Müdürlüklerinde Müdür Yardımcısı ve Grup Müdürü, Menkul Kıymetler Müdürlüğü’nde Müdür, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev almış olup 1999 yılında Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
2004 yılında emekliye ayrılan Sayın Toprak 2010 yılına kadar T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır.
31 Mart 2020 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine, 01 Nisan 2020 tarihinde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilen Toprak aynı zamanda Denetim Komitesi ve KKTC İç Sistemler Komitesi ve Operasyonel Risk Komitesi Başkanı, Risk Komitesi Üyesi ve Kredi Komitesi Yedek Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Yusuf Ziya Toprak 1943 yılında Trabzon'da doğdu. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Maliye Bölümü mezunu.
1967 yılında Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Yusuf Ziya Toprak izleyen yıllarda Otomasyon ve Organizasyon Müdürlüklerinde Müdür Yardımcısı ve Grup Müdürü, Menkul Kıymetler Müdürlüğü’nde Müdür, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev almış olup 1999 yılında Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
2004 yılında emekliye ayrılan Sayın Toprak 2010 yılına kadar T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır.
31 Mart 2020 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine, 01 Nisan 2020 tarihinde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilen Toprak aynı zamanda Denetim Komitesi ve KKTC İç Sistemler Komitesi ve Operasyonel Risk Komitesi Başkanı, Risk Komitesi Üyesi ve Kredi Komitesi Yedek Üyesi olarak görev yapmaktadır.
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