Yusuf Ziya Alim kimdir?
Yusuf Ziya Alim, Çay işletmeleri Genel Müdürlüğü'ne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi. Peki, Yusuf Ziya Alim kimdir? İşte, merak edilenler.
GÜNDEM 09.01.2021, 09:12
Yusuf Ziya Alim, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 6'ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, Çay işletmeleri Genel Müdürlüğü'ne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi. Peki, Yusuf Ziya Alim kimdir? Yusuf Ziya Alim nerelidir? Yusuf Ziya Alim kaç yaşında? İşte, Yusuf Ziya Alim hakkında merak edilenler.
Yusuf Ziya Alim, 1966 senesinde Rize'de doğdu. 1992 senesinde Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. Ayrıca 2013-2014 yıllarında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında Yüksek Lisans görevini yürüttü.
Yusuf Ziya Alim, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Son olarak Yusuf Ziya Alim, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 6'ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, Çay işletmeleri Genel Müdürlüğü'ne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi.
Yusuf Ziya Alim, 1966 senesinde Rize'de doğdu. 1992 senesinde Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. Ayrıca 2013-2014 yıllarında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında Yüksek Lisans görevini yürüttü.
Yusuf Ziya Alim, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Son olarak Yusuf Ziya Alim, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 6'ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, Çay işletmeleri Genel Müdürlüğü'ne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi.
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