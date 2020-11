Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması

Menajer Cebeci, Yusuf Yazıcı'nın kulüp antrenmanları dışında ekstra çalışmalar yaptığını söyledi. Cebeci, "Yusuf'un şu anki performansı hak edilmiş çalışmanın ürünü. Kendisi gerçekten çok iyi çalışıyor. Büyük kulüplerin Yusuf'la ilgilenmesi gerçekten onur verici" dedi.

Cebeci, Lille Sportif Direktörü Louis Campos'un Yusuf Yazıcı için takımın 'mihenk taşı' dediğini aktararak, "Sportif direktör Campos, Yusuf'un oyununu çok beğeniyor. O yüzden transferi için de çok uğraştı. Campos, Yusuf için; 'Takımın mihenk taşı' diyor. Yusuf gerçek potansiyeline ulaştığında onu çok iyi bir ücretle, çok iyi kulüplere satmak istiyorlar ve bu çok uzak gibi görünmüyor" dedi.

Adem Cebeci, "Yusuf'un şu anki performansı hak edilmiş çalışmanın ürünü. Kendisi gerçekten çok iyi çalışıyor. Futbolda zaman zaman inişler ve çıkışların olması gayet normal. Her futbolcu gibi Yusuf da bu iniş ve çıkışları yaşadı. Çok ciddi bir sakatlık atlattı. Ancak bu zor sürecin ardından düzenli, disiplinli ve sabırlı bir çalışma planlamasıyla bugünkü performansına ulaştı. İnşallah bu performans her geçen gün daha iyiye gidecek. Tabii ki bu Yusuf'un elinde ve kendisi bu performansı zirveye taşıyacak bir karaktere sahip" diye konuştu.

"BÜYÜK KULÜPLER YUSUF YAZICI İLE İLGİLENİYOR"

Cebeci, "UEFA Avrupa Ligi'nde 2 deplasman maçında hat-trick yapmak doğal olarak gündeme oturmak demektir. Hele de bu takımların biri de İtalyan devi Milan olunca bu kadar konuşulması çok doğal. Bu olay bir futbolcu için ulaşılması çok zor bir olay. Her zaman mütevazı olmak lazım ancak Yusuf'un bu performansa ulaşması planlı ve sabırlı çalışmanın sonucu. Büyük kulüplerin Yusuf'la ilgilenmesi gerçekten onur verici. Çünkü Yusuf'un hedefleri var ve bu hedef doğrultusunda ilerliyor" şeklinde konuştu.