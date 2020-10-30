Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz’dan Lille’e büyük katkı!

UEFA Avrupa Ligi gruplarında dün gece oynanan maçta Lille sahasında Celtic’i konuk etti. 2-0 geriye düşen Fransız ekibi durumu 2-2'ye getirerek 1 puan almayı başardı. Lille’in ilk golü ise milli futbolcumuz Zeki Çelik’ten geldi. Zeki bu golüyle birlikte Ligue 1 ekibinin attığı son 16 golün 10'u Türk oyunculardan geldi. Burak Yılmaz 4 ve Yusuf Yazıcı 4 gol kaydederken Zeki Çelik ise 2 gol attı.



Fransız ekibi Lille’de sezonun geride kalan kısmının en golcü iki futbolcusu Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı oldu. İki milli futbolcumuzun da bu sezon 4 golü bulunuyor. Burak ve Yusuf’u 3’er gollü Jonathan Bamba ve Jonathan Ikone takip ediyor.



Fransa Ligue 1’de henüz yenilgi yüzü görmeyen Lille, Paris Saint Germain ile birlikte zirveyi paylaşıyor. 8 maç sonunda 5 galibiyet ve 3 beraberlik alan ekip 18 puan toplamış durumda. Paris Saint Germain’in de geride kalan 8 maçın ardından 18 puanı bulunuyor.

