Yusuf Yazıcı için Lille'den son dakika açıklaması!
Yusuf Yazıcı için Lille'in hocası Christophe Galtier ve takım arkadaşı Timothy Weah'dan açıklama geldi.
GÜNDEM 04.02.2021, 18:58
Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, dün Bordeaux'yu 3-0 yendikleri maçın 54'üncü dakikasında açılış golünü kaydeden isim olmuştu. Fileleri havalandırdıktan sekiz dakika sonra ayak bileğindeki problem nedeniyle yerini Luiz Araujo'ya bırakan ofansif orta saha oyuncusunun sağlık durumu hakkında peş peşe iki açıklama geldi.
Teknik direktör Christophe Galtier, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında yıldız ismin sakatlığıyla ilgili olarak "Yusuf, rakibinin ayağına bastığı sırada bileğini burktu. Maçtan sonra bileğindeki şişlik büyük gibi görünüyordu ama yürüyebiliyordu. Yine de karşılaşma esnasında kendisini çıkarmak istedim." ifadelerini kullandı.
24 yaşındaki 10 numaranın takım arkadaşı Timothy Weah ise "Soyunma odasına döndüğümüzde Yusuf neredeyse normal bir şekilde yürüyebiliyordu. Dolayısıyla durumunun ciddi olduğunu düşünmüyorum." şeklinde konuştu.
Teknik direktör Christophe Galtier, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında yıldız ismin sakatlığıyla ilgili olarak "Yusuf, rakibinin ayağına bastığı sırada bileğini burktu. Maçtan sonra bileğindeki şişlik büyük gibi görünüyordu ama yürüyebiliyordu. Yine de karşılaşma esnasında kendisini çıkarmak istedim." ifadelerini kullandı.
24 yaşındaki 10 numaranın takım arkadaşı Timothy Weah ise "Soyunma odasına döndüğümüzde Yusuf neredeyse normal bir şekilde yürüyebiliyordu. Dolayısıyla durumunun ciddi olduğunu düşünmüyorum." şeklinde konuştu.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 04 Şubat 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|22
|48
|2. Galatasaray
|22
|45
|3. Beşiktaş
|22
|45
|4. Alanyaspor
|22
|38
|5. Trabzonspor
|21
|36
|6. Hatayspor
|22
|35
|7. Gaziantep FK
|22
|35
|8. Karagümrük
|22
|34
|9. Antalyaspor
|22
|30
|10. Malatyaspor
|21
|28
|11. Kasımpaşa
|22
|26
|12. Rizespor
|22
|26
|13. Göztepe
|21
|25
|14. Sivasspor
|22
|25
|15. Konyaspor
|21
|24
|16. Başakşehir
|22
|24
|17. Kayserispor
|22
|23
|18. Erzurumspor
|22
|21
|19. Gençlerbirliği
|22
|20
|20. Ankaragücü
|21
|18
|21. Denizlispor
|21
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|19
|41
|2. İstanbulspor
|19
|40
|3. Samsunspor
|19
|37
|4. Adana Demirspor
|19
|34
|5. Tuzlaspor
|19
|33
|6. Altay
|19
|32
|7. Ankara Keçiörengücü
|19
|31
|8. Altınordu
|19
|31
|9. Bursaspor
|19
|30
|10. Bandırmaspor
|19
|27
|11. Adanaspor
|19
|24
|12. Ümraniye
|19
|21
|13. Boluspor
|19
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|19
|19
|15. Menemen Belediyespor
|19
|19
|16. Balıkesirspor
|19
|16
|17. Ankaraspor
|19
|13
|18. Eskişehirspor
|19
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|47
|2. M. United
|22
|44
|3. Leicester City
|22
|42
|4. Liverpool
|21
|40
|5. West Ham
|21
|35
|6. Tottenham
|20
|33
|7. Chelsea
|21
|33
|8. Everton
|19
|33
|9. Aston Villa
|19
|32
|10. Arsenal
|22
|31
|11. Leeds United
|20
|29
|12. Southampton
|21
|29
|13. Crystal Palace
|22
|29
|14. Wolverhampton
|22
|26
|15. Newcastle
|22
|22
|16. Burnley
|21
|22
|17. Brighton
|21
|21
|18. Fulham
|21
|14
|19. West Bromwich
|22
|12
|20. Sheffield United
|22
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|19
|50
|2. Barcelona
|20
|40
|3. Real Madrid
|20
|40
|4. Sevilla
|20
|39
|5. Villarreal
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|32
|7. Real Betis
|21
|30
|8. Granada
|21
|29
|9. Levante
|20
|26
|10. Celta de Vigo
|21
|25
|11. Athletic Bilbao
|20
|24
|12. Getafe
|20
|24
|13. Cádiz
|21
|24
|14. Valencia
|21
|23
|15. Eibar
|21
|20
|16. Real Valladolid
|21
|20
|17. Osasuna
|21
|19
|18. Deportivo Alaves
|21
|19
|19. Elche
|19
|17
|20. Huesca
|21
|16
Sayfalar Tümü