Yusuf Yazıcı için Lille'den son dakika açıklaması!

Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, dün Bordeaux'yu 3-0 yendikleri maçın 54'üncü dakikasında açılış golünü kaydeden isim olmuştu. Fileleri havalandırdıktan sekiz dakika sonra ayak bileğindeki problem nedeniyle yerini Luiz Araujo'ya bırakan ofansif orta saha oyuncusunun sağlık durumu hakkında peş peşe iki açıklama geldi.

Teknik direktör Christophe Galtier, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında yıldız ismin sakatlığıyla ilgili olarak "Yusuf, rakibinin ayağına bastığı sırada bileğini burktu. Maçtan sonra bileğindeki şişlik büyük gibi görünüyordu ama yürüyebiliyordu. Yine de karşılaşma esnasında kendisini çıkarmak istedim." ifadelerini kullandı.

24 yaşındaki 10 numaranın takım arkadaşı Timothy Weah ise "Soyunma odasına döndüğümüzde Yusuf neredeyse normal bir şekilde yürüyebiliyordu. Dolayısıyla durumunun ciddi olduğunu düşünmüyorum." şeklinde konuştu.

