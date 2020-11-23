Yusuf Yazıcı için hocasından flaş sözler

Galtier, Yusuf Yazıcı ile ilgili "Bu performans Yusuf'un seviyesini ispatlıyor. Kale önünde çok yetenekli bir oyuncu. Elinizde böyle yetenekli bir oyuncu varsa, bu teknik direktöre de birçok olasılık sunar." dedi.

Fransa Ligue 1'de Lorient'i 4-0 mağlup eden Lille'de iki gol bir asistle yıldızlaşan 23 yaşındaki Yusuf Yazıcı için hocası Christophe Galtier, Jonathan David ile saha içinde çok iyi anlaştıklarını dile getirdi.

Galtier, "Bu gece hem hücumda hem de savunma yerleşimlerinde çok iyilerdi. Birbirlerini tamamlıyorlar. İki oyuncu arasında böyle bir uyumun olması, teknik direktörleri her zaman mutlu eder."

Öte yandan Lille formasıyla ilk 11'de başladığı Yusuf Yazıcı, 5 resmi maçta 8 gol attı, 2 asist üretme başarısı gösterdi.

