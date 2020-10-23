Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı! Sahada adeta yıldızlaştı
UEFA Avrupa Ligi H grubunda Sparta Prag ile Lille, Generali Ceska pojistovna Arena'da karşı karşıya geldiği maçta Türk asıllı oyuncu Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı.
GÜNDEM 23.10.2020, 00:29
UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Sparta Prag ile deplasmanda karşı karşıya gelen Lille mücadeleden 4-1 galip ayrılırken, Yusuf Yazıcı attığı 3 golle hat-trick yaparak yıldızlaştı.
Karşılaşmada Lille'nin golleri 45+1., 60. ve 75. dakikalarda milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı ve 66. dakikada Jonathan Ikone'den geldi. Sparta Prag'ın golü ise 47. dakikada Borek Dockal'dan geldi.
Çek temsilcisinde Ladislav Krejci, 23. dakikada kırmızı kart görerek takımını erken bölümde 10 kişi bıraktı.
Karşılaşmada Lille'nin golleri 45+1., 60. ve 75. dakikalarda milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı ve 66. dakikada Jonathan Ikone'den geldi. Sparta Prag'ın golü ise 47. dakikada Borek Dockal'dan geldi.
Çek temsilcisinde Ladislav Krejci, 23. dakikada kırmızı kart görerek takımını erken bölümde 10 kişi bıraktı.
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