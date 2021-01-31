Yusuf Yazıcı fırtınası devam ediyor! Lille liderlik koltuğuna oturdu
Fransa Ligue 1'de 22. hafta maçında Lille, Dijon'u ağırladı. Karşılaşmayı 29. dakikada temsilcimiz Yusuf Yazıcı'nın attığı golle 1-0 kazanan ev sahibi ekip, 48 puanla ligin zirvesine yerleşti.
GÜNDEM 31.01.2021, 22:14
Lille, Fransa Ligue 1'in 22. haftasında Dijon ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın 29. dakikada attığı golle 1-0 kazanan Lille, puanını 48'e yükseltti ve Ligue 1'in zirvesine tırmandı.
Lille forması giyen diğer milli futbolcularımızdan Zeki Çelik 70 dakika sahada kalırken, Burak Yılmaz ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.
Mücadeleyi milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın 29. dakikada attığı golle 1-0 kazanan Lille, puanını 48'e yükseltti ve Ligue 1'in zirvesine tırmandı.
Lille forması giyen diğer milli futbolcularımızdan Zeki Çelik 70 dakika sahada kalırken, Burak Yılmaz ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.
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