Yusuf Yazıcı fırtınası devam ediyor! Lille liderlik koltuğuna oturdu

Lille, Fransa Ligue 1'in 22. haftasında Dijon ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın 29. dakikada attığı golle 1-0 kazanan Lille, puanını 48'e yükseltti ve Ligue 1'in zirvesine tırmandı.

Lille forması giyen diğer milli futbolcularımızdan Zeki Çelik 70 dakika sahada kalırken, Burak Yılmaz ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

