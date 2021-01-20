Yusuf Yazıcı bombası! Dünya devleri yakın takipte
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Fransa'da gösterdiği performansla büyülemeye devam ederken dev takımların radarına girmeye devam ediyor.
GÜNDEM 20.01.2021, 05:18
France Football'un haberine göre Juventus, Yusuf Yazıcı'yı yakın takibe almış durumda. Juventus'un Milli futbolcuyla yakından ilgilendiğini belirten Fransızlar, sezon sonunda Yusuf Yazıcı için Juventus'un resmi teklif yapmayı düşündüğünü belirtti.
İtalyan ekibinin sezon sonu takımdan ayrılması beklenen Dybala'nın yerini Yusuf Yazıcı ile doldurmayı düşündüğünü belirten Fransız basını, bu transfer için Lille'in Juventus'tan 40-45 milyon euro arası bonservis ücreti isteyeceğini ifade etti.
İspanya'dan da talipleri olan Yazıcı, bu sezon 23 maçta 11 gol 4 asist üretirken hem lig, hem de Avrupa Ligi'nde takımının önemli bir hücum silahı konumunda. Yusuf Yazıcı'nın olası transferinde bonservisinin net gelirinden yüzde 20 pay da Trabzonspor'un olacak.
İtalyan ekibinin sezon sonu takımdan ayrılması beklenen Dybala'nın yerini Yusuf Yazıcı ile doldurmayı düşündüğünü belirten Fransız basını, bu transfer için Lille'in Juventus'tan 40-45 milyon euro arası bonservis ücreti isteyeceğini ifade etti.
İspanya'dan da talipleri olan Yazıcı, bu sezon 23 maçta 11 gol 4 asist üretirken hem lig, hem de Avrupa Ligi'nde takımının önemli bir hücum silahı konumunda. Yusuf Yazıcı'nın olası transferinde bonservisinin net gelirinden yüzde 20 pay da Trabzonspor'un olacak.
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