Yusuf Kaplan: Bir öncü kuşak yetiştirmezsek bu topraklar...

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu dönemi kastederek “İslâm, bütün kurumlardan, siyasî, iktisadî, kültürel hayattan tasfiye edildi” dedi. Kaplan, öncü bir kuşak yetiştirilmesi gerektiği görüşünü dile getirirken “Yetiştiremezsek, bu topraklar bize, İslâm’a mezar olabilir -Allah muhafaza” dedi.

Kaplan, bugünkü köşe yazısında Türkiye’nin kurulduğu dönemi işaret ederek “Biz, öldürücü darbeyi dışarıdan yemedik; içeriden yedik, içimizdeki İrlandalılardan” görüşünü dile getirdi.

Kaplan daha sonra şunları yazdı:

Türkiye, Batılılar tarafından dışarıdan fiilen sömürgeleştirilmedi; içeriden zihnen sömürgeleştirildi. Kale içeriden ele geçirildi. İslâm, bütün kurumlardan, siyasî, iktisadî, kültürel hayattan tasfiye edildi. Bu ülkenin medeniyet birikimi hem aşağılandı hem de inkâr edildi.

Toplum kültürel intiharın eşiğine sürüklendi. Toplumun tarih bilinci linç edildi; tarihsiz, hafızasız, köksüz bir toplum ve mankurtlaşmış, metamorfoz yemiş bir entelijansiya icat edildi; ülkenin kreması, entelijansiyası celladına âşık edildi.

Bin yıl dünya tarihini yapmamızı mümkün kılan medeniyet dinamiklerimiz dinamitlendi, Müslüman zihni yok edildi, çağdaş hurafeler çöplüğü hâline getirildi.

“Müslümanca duyma, düşünme, kavrama, zevk, beğeni melekeleri yok oldu. Müslüman zihni dondu” diyen Kaplan, şöyle yazdı:

Sadece zihnimizi, zihin setlerimizi, anlam dünyamızı yitirmedik. Yerimizi, ayağımızı bastığımız fikrî, irfanî, hikmet yüklü zemini ve onun izdüşümü, yansıması kendi müslüman gökkubbemizi de yitirdik.

Kaplan, “çıkış yolu” olarak da şunları aktardı:

Çıkış yolu, Müslümanca duyma, kavrama ve düşünme melekeleri gelişmiş, bütün disiplinleri, silbaştan yeniden inşa edecek uzun soluklu bir medeniyet tasavvuru yolculuğuna soyunacak, bunun için zihnini müslümanlaştıracak, zihnini çağdaş hurafeler çöplüğünden arındırarak ümmîleşecek, bu dünyada yaşayan ama bu dünyayı yaşamayan, çağrısı çağını kuracak, bütün çağlara ve çağrılarına açılacak, şafak yağmurları işlevi görecek, ilim / bilme, irfan / bulma ve hikmet / olma yolculuklarına çıkacak bir öncü kuşak yetiştirmek.

Bu öncü kuşağı yetiştiremezsek, bu topraklar bize, İslâm’a mezar olabilir -Allah muhafaza.

Öyleyse... Uyku haram bize... Önümüzü açacak bu öncü kuşağı yetiştirinceye, en azından tohumlarını ekinceye kadar...

