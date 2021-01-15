Yusuf Kaplan: Aynısını Erdoğan’a da yapacaklar

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Twitter’ın Donald Trump’a yönelik engellemesini kaleme aldığı yazıda “Aynı şeyi Türkiye’de yapacaklar! Erdoğan’a karşı yapacaklar!” dedi.

Kaplan, bugünkü köşe yazısında ABD’de yaşanan son gelişmelere dair görüşlerini paylaştı.

“Twitter’ın koskoca Amerikan Başkanı’nın sosyal medya hesaplarını nasıl engellediğini, askıya aldığını gördünüz” diyen Kaplan, şu görüşlerini paylaştı:

Bu nasıl bir güçtür böyle!

Amerikan başkanlık seçimlerinde ne kadar yalan haber üretti Yahudi gücünün kontrolündeki sözümona saygın Amerikan televizyonları, gazeteleri filan, değil mi!

Resmen bir şeytan icat ettiler Trump’tan! Algı imparatorluğu üzerinden bir canavar icat ettiler! Kitlelere servis ettiler! Kitlelerin beyinlerini yıkadılar!

Aynı şeyi Türkiye’de yapacaklar! Erdoğan’a karşı yapacaklar! Dünyanın başka yerlerinde de başvuracaklar bu tür şeytanî aşağılık yollara! Kaplan, “Sosyal medyada da, bütün diğer medya mecralarında da küresel Yahudi gücüne bağımlılıktan çıkmak, özgürleşmek zorundayız! Yoksa sürü gibi gütmeye devam edecekler dünyayı da, bizi de!” dedi.

