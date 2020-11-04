Yurt dışından gelen telefona kayıt ücreti zammı (IMEI Kayıt Ücreti)

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı ekim ayı TÜFE enflasyon rakamları (yeniden değerleme oranı 9.11) sonrasında 2021 yılı için harç ücretleri belirlendi.

Bu veriler sonrasında yurt dışından getirilen telefonların kayıt edilebilmesi için alınan harç veya diğer adıyla IMEI Kayıt ücretine zam geldi.

Başka pasaporta IMEI kayıt döneminin sona ereceğini daha önce sizlere duyurmuştuk. Bu konuda oluşan kafa karışıklıkları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından giderilecek.

2018 Kasım ayında 170 TL’den 500 TL’ye çıkarılan IMEI kayıt ücreti aradan geçen sürede zamlar ile 1838 TL’ye çıkmıştı. Yurtdışından yolcu ile getirilen telefonların kayıt edilebilmesi için alınan harç ücreti, 2021 yılında 2006 TL olacak.

Yani 2021 IMEI Kayıt Ücreti, 2006 TL olarak belirlenmiş durumda.

Shift Delete'in aktardığına göre, sırasıyla zamlar şöyle:



