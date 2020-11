Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dikkat! Veriler paylaşılıyor

Türkiye’deki banka hesaplarının yurt dışına bildirilmesine sayılı günler kala, ilk şoku yurt dışından emekli olanlar yaşadı. Almanya'da emekli olan bir kadın ATM'de işlem yapmak isteyince ekranda beliren "Verilerinizi paylaşacağız“ yazısı ile şoke oldu.

Başta Avrupa Birliği üyesi ülkeler olmak üzere, 107 OECD ülkesi ile başlayan, “Finansal bilgilerin, banka ve altın hesaplarının karşılıklı otomatik olarak paylaşımı” anlaşmasında son gün yaklaşırken, Türkiye'deki bankalara giden yurt dışından emekli vatandaşlar ekranlarına düşen mesajla şaşkına döndü.

31 Aralık günü başta Almanya olmak üzere, Kanada'dan Avusturalya'ya kadar yurt dışındaki bütün Türkler'in, Türk kökenlilerin, çifte vatandaşların, yurt dışında yaşayıp da Türkiye'de parası olan her yabancı ülke vatandaşının, ilticacının, kaçağın yani herkesin Türkiye'deki banka hesap bilgileri, altın hesap bilgileri, diğer finansal varlıkları, her türlü parasal değer ifade eden finansal varlıkları, sigortaları yaşadıkları ülkelere bildirilecek.



Yaklaşık 6.5 milyon yurt dışı Türk, ağır vergi cezaları alabilecek. Ve bununla ilgili sinyaller şimdiden başladı bile. Yurt dışından "ev kadınlığı borçlanması" yaparak Türkiye'de emekli olan ve bir de kira geliri olan Türk kökenli Almanya vatandaşı bir kadın, Türkiye'deki banka şubesine para çekmeye gittiğinde şok oldu.



Kartını banka ATM’sine takan emekli Türk kadın için ekranda, “Bankamız kayıtlarında Türkiye dışında vergi yükümlülüğünüze ilişkin göstergeye rastlanmıştır. Yasal zorunluluk gereği Türkiye dışında vergi yükümlülüğü göstergesi bulunan müşterilerimizin verileri Gelir İdaresi Başkanlığı ile paylaşılmaktadır. Vergi mukimliği bilgilerinizi güncellemek için şubenize başvurunuz“ yazısı çıktı.

Sözcü'den Ali Güven'in haberine göre, işte yapılması gerekenler...

1- EN UFAK ŞÜPHE VARSA: Türkiye'de hesabı bulunan kişinin, yurt dışıyla en ufak bir bağlantısı (telefon numarası, mail, önceki bir yazışma v.s.) varsa, ikameti Türkiye'de görülse bile bu hesap ayrılacak ve Gelir İdaresi Başkanlığı'na gönderilecek. Yurt dışında yaşadığı kesin olanlarınki zaten bildirilecek.

2- BİLGİLERİ GÜNCELLEMELİSİNİZ: Bunun gibi banka otomatının ekranında yazı görürseniz ya da evinize mektup gelirse, gidip bilgilerinizi güncellemelisiniz. Adresiniz, telefonunuz, mailiniz, faks numaranız değişmişse, bankaya söylemek zorundasınız.

3- BİLGİLER ÖNCE ANKARA'YA; Yurt dışında yaşayıp da Türkiye'de banka hesabı, altın hesabı veya başka finansal geliri, yatırımı, ortaklığı olanların bilgileri her banka tarafından Ankara'daki Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirilecek.

4- ANKARA'DAN YURT DIŞINA: Gelir İdaresi Başkanlığı, Almanya'da yaşayanların banka hesap bilgilerini Almanya'ya, Kanada'dakilerin Kanada'ya, Avusturalya'dakilerinkini Avusturalya'ya bildirilecek. Her Avrupa ülkesi maliyesine gönderim olacak.

5- YURT DIŞI MALİYEDEN BİZE: Bu bilgileri alan Alman, İsviçre, Belçika, Hollanda veya diğer ülke maliyesi, adı geçen kişinin bölge maliyesine iletecek. Onlar da, bu bilgileri alıp “vergi araştırması, soruşturması ya da takibi” için sizi çağıracak.

6- PEKİ NELER OLACAK?: Türkiye'de, yaşadığımız ülkeden gizlediğimiz bir gelirimiz varsa, o zaman bunun vergisi istenecek. Ayrıca parayı gizleyip devlet yardımı alanlara cezalar kesilecek. Yardımlar iptal olacak. Vergi kaçakçılığı suçundan davalar açılacak.

7- NASIL KURTULACAĞIZ?: Ankara, ülkelerden tek tek uzatma istemezse, Türkiye'deki vergiye tabi para miktarınız da 1000 doları aşıyorsa, yaşadığınız ülkede yılbaşına kadar kendinizi ihbar etmelisiniz. Maliyenin bilgileri almasından önce siz vermelisiniz. O zaman, geriye doğru 5 yılın vergisi hesaplanır ve ceza davası açılmaz. Aksi halde, geriye dönük 10 yıl hesaplanır, vergi kaçırmaktan dava açılabilir.