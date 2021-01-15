Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Seyahatlerde 'aşı pasaportu' devri...

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 92 milyonu aşarken, virüs kaynaklı can kayıpları da 1 milyon 972 bin 685’e ulaştı.

Avrupa Birliği, birlik içerisinde serbest dolaşım için ‘aşı pasaportu’ şartı getirmeye hazırlanıyor.

Aşı pasaportu şartı kabul edilirse, AB'ye dışarıdan girecekler için de geçerli olacak. Normal pasaportun dışında corona aşı bilgisinin kaydedildiği, uluslararası standartta aşı pasaportu olmayanlar AB'ye giremeyecek.

Konuyla ilgili resmi başvuru Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten geldi.

26 AB üyesine ulaşan mektupla ilgili olarak bazı ülkelerde anlaşma sağlandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da aşı pasaportuna ilişkin yaptığı açıklamada Yunanistan'ın ‘aşı pasaportu' önerisini, “Bizim açımızdan da değerlendirilecek bir konu” ifadelerini kullanarak savundu.

Çin aşısı olan Türk vatandaşları AB'ye seyahat edebilecek mi?

Çinli Sinovac firmasının geliştirdiği CoronaVac aşısı henüz Endonezya, Türkiye ve Brezilya gibi birkaç ülke dışında onay almış değil.

İzlanda'da vaka sayısı 5 bin 956 olurken ülkede ölü sayısı 29'u buldu. Ülkeye gelenler için karantina kısıtlamaları kaldırıldı. Ülkeye 14 günden daha eski olmayan bir antikor testi gelindiği takdirde ülkede dolaşım sertbest.

Yunanistanda vaka sayısı 147 bin 283'ü bulurken ölü sayısı ise 5bin 387'yi buldu.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Avrupa Birliği çatısı altında koordine edilmiş bir aşı pasaportu fikrini öne sürdü. Yaptığı açıklamada aşı pasaportunun üye devletlerde kabul edilebilecek şekilde yapılandırılması gerektiğini söyledi.

Mazaristan'da ölü sayısı 11 bin 77 vaka sayısı ise 349 bin 149 oldu.

Macaristan da ülkeye giriş için ‘aşı pasaportu’ şartı tartışılıyor.

Hükümet sözcüsü, “Vatandaşların korona virüsüne karşı koruma kazandıklarına dair kanıt sunma ihtiyacı tüm dünyada artıyor” ifadesini kullandı.

Aşı pasaportu ya da kimliği Almanya'da da gündeme geldi. Covid-19 için ise ayrı bir sayfa ya da ayrı bir aşı kimliği gerekecek. Bu kimliği olmayanlar eğer teklif gerçekleşirse AB'ye alınmayacak.

Avrupa Birliği, yeniden seyahat serbestisi için 'aşı pasaportu' şartını görüşmeye hazırlanırken hava yolları şirketleri de aşı pasaportları için harekete geçti.

26 AB üyesi ülkenin hava yolları seyahat eden yolcular için yeni dijital sağlık doğrulama süreci başlatılacağı iddia edildi.

United Airlines, Virgin Atlantic, Swiss International AirLines ve JetBlue 2021 yılı için müşterilerine sağlık pasaportu sistemi sunmaya hazırlanıyor.

İrlandalı havayolu şirketi Ryanair CEO’su Michael O’Leary ise 2021'de İrlanda ile İngiltere arasında veya İngiltere ile İspanya, Portekiz veya Yunanistan arasında kısa mesafeli uçuşlarda aşı pasaportu şartı getireceklerini ima etti.

Avustralya havayolu şirketi Qantas’ın CEO’su Alan Joyce da yolcularından aşı yaptırmalarını isteyeceklerini duyurdu.

Avrupa Birliği bazı ülkelerin ise kliniklerde Covid-19 testlerine giren yolculara "QR kodlu dijital veya kağıt sağlık sertifikaları" verileceğini açıkladı.

