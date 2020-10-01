Yürekleri ağızlara getiren görüntüler! Çocukların annesi konuştu

Görüntüler Sultanbeyli'de 4 katlı bir binanın çatı katındaki dairede kaydedildi. Çatı katındaki evlerinin penceresinde dışarı çıkan 2 küçük çocuk çatıda gezmeye başladı. Çocukları görenler korku dolu anlar yaşadı. 2 ve 3 yaşındaki iki çocuğun çatıda gezerken gören komşuları çocukları uyarmaya çalıştı. Bir süre çatıda kalan çocuklar tekrar pencereden içeri girdi. Yürekleri ağza getiren o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Doğu Türkistan uyruklu ailenin 2 ve 3 yaşındaki çocukları mutfaktaki çekmeceleri merdiven olarak kullanıp tezgaha basarak çatıya çıktığı öğrenildi. Doğu Türkistan vatandaşı anne, çocukları uyuduktan sonra terastaki kapalı odada Kuran okuduğunu söyledi. Durumdan haberinin olmadığını kaydeden anne, bir süre sonra komşusunun kapısını çalarak kendisini uyardığını belirtti.

Yürekli ağıza getiren görüntüleri kaydeden mahalle esnafı, "O gün kafede oturuyorduk. İnsanlar çığlık çığlığa düşmek üzere olan çocukları görüntüledi. Herkes ayaktaydı, bağırdık seslendik ama sesimizi duyuramadık. Kadın da içeride Kuran okuyormuş sonradan öğrendik. Komşularımız bu durumun daha önce de yaşandığını söyledi. Ekip çağırdık. Ekip savcılığa başvurmamızı söyledi. Müdahalesiz hep aynı heyecanı, tehlikeyi yaşıyoruz. Mutfak çekmecelerini çekip merdiven olarak kullanıp çatıya çıkmışlar. Çatıda da öyle korkuluk falan yok. Aşağıya bir şeyler atıyorlar, aşağıya bakıyorlar. Burada bir bayan hatta baygınlık geçirdi" dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sultanbeyli'de çatıdaki iki küçük çocuğun yürekleri ağızlara getiren görüntüleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bu görüntülere istinaden derhal İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz inceleme yapmış, aile ve çocuklar ile görüşme sağlamıştır. Ailenin ve çocukların durumunun takip edilebilmesi için Danışmanlık Tedbir kararı dün itibariyle alınmıştır. Çocukların üstün yararını gözeterek, gelişimleri üzerinde herhangi bir olumsuz etki oluşmaması için İl Müdürlüğümüz konuyu takibe devam edecektir"

