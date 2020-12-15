Yunanistan'dan 'S-400 yaptırımı' açıklaması geldi!

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin yürüttüğü sondaj faalilyetleri sebebiyle arasının açık olduğu Yunanistan'dan ABD'nin açıkladığı CAATSA yaptırımları hakında bir açıklama geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, ABD Hazine Bakanlığı'nın Türkiye'ye Rusya'da S-400 alımını nedeniyle uyguladığı yaptırımlara dair açıklamada bulundu.



Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ABD'nin Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımı nedeniyle getirdiği yaptırımları memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"NATO üyesi Yunanistan, ABD Hazine Bakanlığı'nın Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı, Başkanı ve diğer yöneticilere CAATSA yasasının 231. maddesi uyarınca yaptırım uyguladığına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşılıyor"

