Yunanistan ve BAE'den Türkiye'ye karşı küstah açıklama!

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis diplomatik temaslar kurmak üzere dün Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gitti. 9 ay içinde ikinci kez BAE'ye giden Miçotakis bugün Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid ile görüştü. Daha önce Girit açıklarında 10 gün süren ortak tatbikat yapan Yunanistan ve BAE liderleri Türkiye'ye küstah bir açıklamada bulundu.

Yunan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden dolayı kınadığını açıkladı. Yapılan ortak açıklamada, "Türkiye’nin Yunanistan ve Kıbrıs’ın egemenliğine yönelik ihlallerini, O. Doğu, Güneydoğu Akdeniz ve Güney Kafkaslar’daki bariz uluslararası hukuk ihlallerini kınamaktadır" denildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) son yıllarda yapmış olduğu icraatlerle Türkiye'nin karşı cephesinde yer aldı. Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı cepheye desteği tırmandıran BAE, Yunanistan'ın Girit Adası'nda bulunan Suda Limanı'nda ortak tatbikata katıldı. BAE, Doğu Akdeniz’de Mısır, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasındaki ortaklığa desteğini arttırırken, Yunanistan-Mısır arasında imzalanan anlaşmayı da destekledi. BAE aynı zamanda ABD'nin himayesinde olan İşgalci İsrail ile normalleşme sürecine girerek Filistin davasına ve Müslümanlara ihanetten kaçınmadı.

