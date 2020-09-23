Yunanistan: Görüşmeler yakında İstanbul'da başlayacak!
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan arasında 2016 yılında askıya alınan görüşmelerin "yakında" başlayacağını bildirdi.
GÜNDEM 23.09.2020, 08:45
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ile Yunanistan'ın deniz sınırlarıyla ilgili görüşmeleri sürdürme kararı aldığı duyuruldu. Açıklamada, 2002 yılında başlatılan ve son olarak 2016'da gerçekleştirilen görüşmelerin "yakında" İstanbul'da devam edeceği belirtildi.
Öte yandan iki ülke arasında 2002 yılında başlatılan görüşmelerin sonuncusu olan 60. tur, 2016 yılının Mart ayında Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilmişti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, "Henüz yer belirlenmiş değil, kesinleşen bir şey yok" ifadelerini kullandı.
Öte yandan iki ülke arasında 2002 yılında başlatılan görüşmelerin sonuncusu olan 60. tur, 2016 yılının Mart ayında Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilmişti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, "Henüz yer belirlenmiş değil, kesinleşen bir şey yok" ifadelerini kullandı.
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