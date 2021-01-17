Yunanistan Başpiskoposu haddini aştı:İslam bir din değil

Ekonomik krizle boğuşan Yunanistan'ın Başpiskoposu İeronimos, katılıdığı televizyon programında İslam diniyle ilgili haddini aşan ifadelerde bulundu.

Yunanistan’ın kurtuluş savaşı ile ilgili OPEN TV kanalına konuk olan İeronimos "İslam’ın bir din olmadığı" ve "Müslümanların savaş yanlısı insanlar olduğu" gibi çirkin söylemlerde bulundu. Kurtuluş savaşından kalma olduğunu iddia ettiği bir silah ve bazı kutsal emanetlerle izleyicinin karşısına geçen İeronimos "İslam, onun insanları din değil, siyasi bir parti, siyasi bir arzu ve savaş insanları, yayılmacılığın insanlarıdır. İslam'ın özelliği bu. Muhammed'in öğretileri de bunu söylüyor." dedi.

İeronimos bu haddini aşan ifadeleri karşısında Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği'nden bir karşılık geldi.

Yapılan açıklamada "Böyle bir düşüncenin, önemli ve kritik bir mevkide bulunan ve özellikle de bir din adamı tarafından ifade edilmesinin bizlerde üzüntü ve şaşkınlık yarattığını da ayrıca belirtmek isteriz." ifadelerine yer verildi.

